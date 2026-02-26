¡Buenas noticias para los fans de Heated Rivalry! … ¿O no? Este jueves, 26 de febrero, el creador, director, escritor y productor ejecutivo de la serie, Jacob Tierney, ofreció una entrevista con CBS en la que REVELÓ la fecha de estreno de la temporada 2. No obstante, los fans tendrán que esperar más de un año para conocer el desenlace de la historia entre Illya Rozanov (Connor Storrie) y Shane Hollander (Hudson Williams). A continuación, TODO lo que se sabe sobre el lanzamiento de los NUEVOS episodios.

Heated Rivalry temporada 2: REVELAN fecha de estreno de los NUEVOS episodios

Según reveló Tierney, la segunda temporada de Heated Rivalry (Más que Rivales, en español) comenzará a grabarse en agosto del presente año. De tal modo, los nuevos episodios del drama adolescente que ha cautivado a millones de espectadores serán lanzados en abril de 2027.

“Habrá más Heated Rivalry en los televisores tan pronto como sea humanamente posible”, aseguró Tierney, quien instó a los fans de la producción a “disfrutar de la espera”.

¿De qué tratará la segunda temporada de Más que Rivales?

Más que Rivales sigue la historia de dos jugadores de la Major League Hockey, Illya Rozanov y Shane Hollander, que se enamoran, lo que eleva la rivalidad y tensión en las pistas de hielo, al igual que la atracción. [SPOILER ALERT] La segunda temporada de la serie seguirá el dilema de los atletas por hacer su romance público. Mientras Illya quiere que todos sepan de su relación, Shane se enfrenta a un sinfín de dudas por las posibles consecuencias en el ámbito profesional.

¿Dónde ver Heated Rivalry en México?

La primera temporada de Heated Rivalry se estrenó recientemente en HBO MAX y la recepción del público mexicano fue todo un ÉXITO. Esta primera entrega consta de un total de seis episodios:



Rookies

Olympians

Hunter

Rose

I’ll Believe in Anything

The Cottage

Dicho esto, no queda más que esperar cerca de un año para conocer el desenlace de la historia de amor más prometedora de la cultura popular actual. Hasta ahora, la primera temporada de la exitosa serie cuenta con una calificación del 96% en Rotten Tomatoes, mientras que Metacritic la ubica con 67 puntos sobre 100, por lo que las expectativas de la segunda temporada están realmente altas.