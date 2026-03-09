OFICIAL: Hora y fecha de estreno de TODOS los capítulos de la última temporada de The Boys en México

The Boys, una de las producciones más exitosas de streaming en los últimos años llega este 2026 para despedirse de la audiencia con su quinta y última temporada, por lo que aquí te decimos qué días podrás ver estos capítulos en México.

La producción de Amazon Prime que se estrenó el 26 de julio de 2019 confirmó que los nuevos episodios se lanzarán cada semana hasta llegar al capítulo final.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de The Boys en México?

La icónica serie que está basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson se estrenará en México el próximo 8 de abril de 2026 y aunque no se ha confirmado la hora de estreno se prevé que su lanzamiento se de entre las 1:00 o 2:00 horas, debido a que regularmente la plataforma libera los episodios a las 0:00 horas (PT) horario del Pacifico.

La temporada final continuará con el formato anterior donde se estrenaba un nuevo capítulo cada semana, sin embargo, para su estreno, será la excepción donde se lancen dos episodios por lo que aproximadamente tendremos que visualizar The Boys por casi un mes y medio para ver el cierre definitivo de la historia creada por Eric Kripke.

Después de ese lanzamiento inicial, la historia continuará con un episodio nuevo cada semana, en total serán 8 y se seguirá con el mismo formato que temporadas anteriores. El capítulo final está programado para el 20 de mayo de 2026.

A través de redes sociales, la serie dio a conocer el calendario de las fechas de estreno de los episodios y quedan de la siguiente manera:



8 de abril de 2026: Capítulo 1 y 2

15 de abril de 2026: Capítulo 3

22 de abril de 2026: Capítulo 4:

29 de abril de 2026: Capítulo 5

6 de mayo de 2026: Capítulo 6

13 de mayo de 2026: Capítulo 7

20 de mayo de 2026: Capítulo 8

One month until shit hits the fan. Mark your diaries accordingly. pic.twitter.com/TTBVyS8JAK — THE BOYS (@TheBoysTV) March 8, 2026

¿De qué trata The Boys y quiénes actúan en ella?

The Boys es la historia de un grupo de vigilantes que intentan exponer a aquellos superhéroes corruptos que trabajan para una poderosa corporación por lo que a lo largo de las temporadas se muestra un escenario lleno de sátira, violencia y crítica a la cultura de los superhéroes.

Con su quinta entrega, The Boys llega a su desenlace con la esperada confrontación final entre sus personajes, en ella está la participación de Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone, Antony Starr, Erin Moriarty y Karen Fukuhara.