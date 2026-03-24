Daredevil Born Again: Hora OFICIAL para ver el primer capítulo de la segunda temporada en México, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina y Perú
Daredevil Born Again regresa HOY 24 de marzo con una segunda temporada a la plataforma de Disney+, y estos son los horarios oficiales para que disfrutes del primer capítulo en México y Latinoamérica.
¡Feliz día de Daredevil! El Diablo de Hell's Kitchen está de regreso en la segunda temporada de Daredevil Born Again, serie original de Marvel Studios para la plataforma de Disney+, la cual alberga ya un catálogo importante de títulos de series derivadas del multiverso del MCU. Y si eres uno de los fieles seguidores de la historia de Matt Murdock tienes que conocer los horarios oficiales de estreno del primer episodio de la temporada 2, los cuales ya han sido confirmados por la misma plataforma de streaming:
- México: 8:00 p.m.
- Colombia: 9:00 p.m.
- Chile: 11:00 p.m.
- Venezuela: 10:00 p.m.
- Argentina: 11:00 p.m.
- Perú: 9:00 p.m.
Daredevil Born Again: Temporada 2, ¿cuándo se estrenan todos los capítulos?
Para desgracia de muchos Daredevil Born Again, temporada 2, contará únicamente con un total de 8 episodios, los cuales serán estrenados esporádicamente en Disney+ siguiendo el formato de las series tradicionales, a diferencia de los títulos que sueltan temporadas completas en un solo día. Este es el calendario completo de los 8 capítulos que estrenará Daredevil:
- Capítulo 1: 24 de marzo
- Capítulo 2 y 3: 31 de marzo
- Capítulo 4: 7 de abril
- Capítulo 5: 14 de abril
- Capítulo 6: 21 de abril
- Capítulo 7: 28 de abril
- Capítulo 8: 5 de mayo
Daredevil Born Again: Temporada 2, ¿quiénes son el reparto de la serie?
Para la temporada 2 de Daredevil Born Again tenemos de regreso a reparto que ya conocemos y a nuevos rostros que se integran a la trama de Murdock:
- Charlie Cox como Daredevil/Matt Murdock
- Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin
- Deborah Ann Woll como Karen Page
- Ayelet Zurer como Vanessa Fisk
- Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye
- Margarita Levieva como Heather Glenn
- Matthew Lillard como Sr. Charles
Una de las cosas que más causan emoción es que en la temporada 2 tendremos el regreso de Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter. Por otro lado parece que en los nuevos episodios no veremos nada nuevo de Punisher, a quien le da vida el actor Jon Bernthal, ya que él tendrá su propias entregas independientes, aunque puede que sí sea al menos mencionado en algún episodio.