5 series disponibles en Amazon Prime Video para ver antes del Día de las Madres; son conmovedoras y te harán conectar con tu mamá

Estamos a 10 días de celebrar a las madres, es por eso que en esta ocasión te presentamos el mejor plan para que disfrutes con tu mamá viendo series desde la comodidad de su hogar a través del dispositivo que prefieran.

¿Cuáles son las mejores series de Amazon Prime Video para ver con tu madre?

Si buscas una actividad sin salir de casa y que implique pasar tiempo con tu mamá definitivamente tienes que hacer un maratón de series, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 títulos distintos con historias conmovedoras que seguro moverán algunas fibras en ti y tu madre.

Terapia de madres e hijas

Esta producción consiste en seguir de cerca a seis pares de madres e hijas que mantienen una relación fracturada debido a problemas diversos, retrata a la perfección la falta de comunicación y diálogo. Este reality toca temas sensibles ya que incluso se presenta la toma de terapia entre madres e hijas además de que se exponen temas vinculados a traumas. Este proyecto busca visibilizar formas de reparación en los vínculos por lo que, aunque no tengas algún problema con tu madre es ideal para conocer más sobre estos temas.

Terapia de madres e hijas|Crédito: Amazon Prime Video

Madres, amor y vida

Esta serie es muy emotiva y retrata la lucha de algunas madres por sacar a sus hijos adelante en medio de la enfermedad ya que los hechos se desarrollan en un hospital donde las relaciones con los médicos también son sumamente importantes. Además de eso esta serie también expone otro tipo de dificultades de las madres como lo que tienen que enfrentar en su trabajo y vida personal.

Little Fires Everywhere

Es una miniserie ideal para ver antes del 10 de mayo con tu madre ya que explora temas de maternidad y el vínculo entre mamá e hija debido a que los personajes tendrán que descubrir algunos secretos, hecho que expone cómo pueden llegar a ser las relaciones familiares. Por otro lado, esta serie toca el tema de la custodia por un bebé, situación que expone temas vinculados al cuidado de los hijos.

Las flores pérdidas de Alice Hart

Esta serie retrata la pérdida de los padres sin embargo no solo el duelo es uno de los temas de esta producción sino también el amparo que pueden tener los hijos una vez que los papás ya no están, lo que es el caso de Alice, la protagonista de la historia ya que luego de enfrentar un duelo se irá a vivir con su abuela, lugar en el que será maltratada.

Las flores pérdidas de Alice Hart|Crédito: Made Up Stories, Amazon Studios y Endeavor Content

Modern Love

Esta serie no cuenta solo con una historia, sino con muchas que exploran distintos temas como la bipolaridad, el amor propio, las relaciones familiares. Por otro lado uno de los capítulos retrata la maternidad, los retos que esta conlleva y pone sobre la mesa el tema de la adopción.