Yes, no, maybe, I don’t know…! ¡Tenemos un nuevo vistazo al próximo revival de Malcolm el de en medio! A escasas semanas de su llegada a Disney+, el internet y las redes sociales han hecho de las suyas y FILTRARON NUEVAS IMÁGENES de la tan esperada serie protagonizada por Frankie Muniz. ¡Aquí te compartimos las fotografías!

Filtran NUEVAS IMÁGENES del revival de Malcolm el de en Medio para Disney+

Las nuevas imágenes muestran el regreso de la ya emblemática familia Wilkerson, conformada por Hal (Bryan Cranston), Lois (Jane Kaczmarek), Malcolm (Frankie Muniz), Reese (Justin Berfield), Francis (Christopher Masterson) y Piama (Emy Coligado). A diferencia de la serie original, el personaje de Dewey ya no será interpretado por Erik Sullivan, sino por Caleb Ellsworth-Clark, a quien también podemos ver en este primer vistazo.

NUEVAS IMÁGENES del revival de Malcolm el de en Medio| Crédito: Hulu / Disney+

A diferencia de la serie original, el personaje de Dewey ya no será interpretado por Erik Sullivan, sino por Caleb Ellsworth-Clark, a quien también podemos ver en este nuevo vistazo. Otra persona que se suma al cast es Vaughan Murrae. La actriz dará vida a la hija menor de Lois y Hal, pues recordemos que en el último episodio, la pareja se entera que está esperando otro bebé. A esta se le ve en una escena junto a Francis y Piama.

¿Cuándo se estrena Malcolm el de en medio? Así se podrá ver en México

La serie tendrá su estreno EXCLUSIVO en streaming el próximo 10 de abril. La plataforma de lanzamiento será Hulu, en Estados Unidos, mientras que en México se podrá disfrutar a través de Disney+, por lo que sólo tendrás que contar con una suscripción activa en la plataforma del ratón.

Malcolm el de en medio: ¿De qué tratará la NUEVA serie?

El revival de Malcolm el de en medio constará únicamente de cuatro episodios especiales. A través de estos, se abordará la vida adulta del protagonista, Malcolm, quien ahora tiene una hija. De acuerdo con la sinopsis, Malcolm se ha mantenido alejado de su familia en los últimos años. No obstante, todos tendrán que volver a verse las caras ante la celebración del 40 aniversario de bodas de sus padres, Lois y Hal.