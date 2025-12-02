Filtran supuesta escena del final de ‘Stranger Things 5': tienes que verla antes que todos

A nueve años de que se estrenó, "Stranger Things" sigue siendo una de las series preferidas para los amantes del terror y el misterio, por lo que la llegada de la temporada final está siendo todo un fenómeno. Y a pesar de que todavía falta para todo lo que pasará en la 5ta entrega, ya hay varias versiones de lo que podría pasar y hasta se viralizó en redes sociales una supuesta escena inédita.

Se trata de un clip donde aparecen "Will" y "Mike" con una actitud bastante cercana que, de alguna manera, confirmaría la teoría de los fanáticos que siempre notaron algo especial en sus interacciones. Esto ya que si bien la trama se centra en "Vecna", "Eleven" y otros sucesos sobrenaturales, también desarrolló amistades y relaciones románticas entre sus personajes.

Durante mucho tiempo, hubo quienes los "shippearon" y esperaron pacientemente por una confirmación. Así que estas imágenes, que supuestamente formarían parte del último episodio en el final de "Stranger Things 5", sería una señal de que no estaban del todo equivocados. Sin embargo, hasta ahora no está confirmado si es un material verídico o ediciones de los fans.

¿Cuándo sale el final de "Stranger Things 5"?

La última entrega de esta serie hecha por los hermanos Duffer fue pensada para estrenarse en tres partes, lo que ha generado grandes expectativas entre los fanáticos que están ansiosos por saber cuál será la conclusión, tanto de la trama como de los personajes. Tras el estreno de la primera parte, que abarcó cuatro de ocho episodios, el pasado 26 de noviembre, el calendario anunciado es el siguiente:



Segunda parte de "Stranger Things 5". Capítulos 5, 6 y 7, sale el 25 de diciembre de 2025.

Final de "Stranger Things 5". Capítulo 8 y último, sale el 31 de diciembre de 2025.

Estarán disponibles a través del catálogo de Netflix, al igual que el resto de la serie de terror.