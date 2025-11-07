Esto revelan los primeros 5 minutos de Stranger Things 5 y casi nadie lo notó

Stranger Things es uno de los programas de televisión más exitosos de los últimos años, pues desde que se estrenó en 2016, se convirtió en la serie preferida de los amantes de lo sobrenatural. Ahora que la historia está a punto de concluir con el estreno de la temporada 5, se reveló un adelanto del primer episodio que resolvió una duda que el público llevaba tiempo esperando.

Se trata de un flashback de Will Byers, personaje que le da sentido a la trama, pues precisamente todo comienza cuando desaparece misteriosamente de Hawkins y pone a la ciudad en alerta. Y es que a pesar de que luego se supo que estaba en otra dimensión en la que se logró comunicar con Eleven, todavía no era claro qué le pasó exactamente en este lapso.

Instagram / @strangerthingstv Los recuerdos de Will Byers serán parte fundamental en el final de Stranger Things

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, el niño está huyendo desesperado de un Demogorgon que lo persigue, hasta que cae en un barranco y termina siendo alcanzado por este ser, con el fin de llevarlo ante Vecna. Y por si fuera poco, este avance salió el 6 de noviembre, misma fecha en la que empieza oficialmente la secuencia.

La inquietante teoría de Stranger Things 5 que sorprendió a los fans

Aunque solo fueron cinco minutos, los fanáticos de la serie se confesaron gratamente sorprendidos por el arranque que tendrá esta temporada. Así que rápidamente comenzaron a circular reacciones y teorías sobre lo que se verá en los nuevos episodios de Stranger Things, incluyendo una que involucra a Will Byers.

Esto ya que existe la creencia de que el niño termina "unificándose" con Vecna, lo que explicaría que la bestia le introdujera un tentáculo en la boca mientras le advertía que "harían cosas hermosas". Así que hay quienes piensan que una posible sorpresa sea la revelación de este personaje como una entidad malévola.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5? Todo sobre la temporada final

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 26 de noviembre a través del catálogo de Netflix. Sin embargo, no saldrán todos los episodios a la vez, sino que la trama será dividida en tres etapas.

En total serán 8 capítulos y la distribución es la siguiente:



Primera parte, episodios del 1 al 4, 26 de noviembre de 2025.

Segunda parte, episodios del 5 al 7, 25 de diciembre de 2025.

Final de Stranger Things, episodio 8, 31 de diciembre de 2025.

Instagram / @strangerthingstv Stranger Things 5 se divide en tres partes

El elenco conserva a la mayoría de actores originales, incluyendo celebridades como Millie Bobby Brown, Saddie Sink, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, David Harbour, Joe Kery y Noah Schnapp.