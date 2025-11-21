Stranger Things 5 tendrá la muerte más violenta de toda la serie, confirman los hermanos Duffer

La cuenta regresiva para el final de Stranger Things ya empezó y los hermanos Duffer acaban de soltar una bomba que hizo explotar todo el internet. Resulta que la quinta temporada incluirá la muerte más violenta de toda la serie, incluso por encima de lo que vimos en la cuarta entrega.

Stranger Things 5 tendrá la muerte más violenta de la serie, adelantan los Duffer

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta el momento, esta temporada no será tan gráfica como la anterior. Sin embargo, Matt Duffer adelantó que sí contendrá la escena más brutal de todas. Así es, el creador aseguró que es una muerte que marcará un antes y un después en el universo de Hawkins.

¿Por qué será tan dura esta temporada final?

Según los Duffer, la historia siempre ha crecido junto con sus personajes… y con su audiencia. Sabiendo esto, la producción apuesta por cerrar este viaje con un tono emocional profundo y un toque de oscuridad necesario para que el final se sienta como algo épico, incluso si rompe corazones.

Ross Duffer explicó que el tema central de esta última temporada es el fin de la infancia: “Es el capítulo final de una historia de crecimiento. ¿Cómo dejas atrás la niñez? Por eso creamos a Vecna: se alimenta de dudas, ansiedad y miedo.”

Cada personaje tendrá un cierre pensado para honrar su arco. Algo que hay que reconocer es que no se quiere complacer al fandom; por el contrario, lo que quieren es sorprenderlos, incluso si eso implica no hacer lo que esperan. Matt confesó que ni siquiera mira internet, así que no sabe cuáles son las teorías más populares… lo cual, para bien o para mal, garantiza un final 100 % fiel a su visión.

Un rodaje lleno de lágrimas

El elenco ha contado en diferentes entrevistas que la despedida fue tan intensa y dura como los fans imaginaron. Durante la lectura del guion final, Noah Schnapp y Finn Wolfhard rompieron en llanto apenas a los 20 minutos, lo que desató una reacción en cadena de todo el cast. Eso quiere decir que hay que prepararse con una buena cantidad de pañuelos porque se viene fuente.

¿De qué va Stranger Things 5?

La historia empieza un año después del final de la cuarta temporada, en el otoño de 1987. Con Hawkins devastado por la apertura de las Grietas y Vecna desaparecido, el grupo de héroes tiene claro su objetivo: terminar con todo, y la única opción es encontrarlo y matarlo.

Desafortunadamente, la misión se complica bastante, pues el gobierno impone cuarentena militar y redobla la persecución contra Eleven, obligándola a esconderse una vez más.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Vol. 1: 26 de noviembre

Vol. 2: 25 de diciembre

Vol. 3 (final): 31 de diciembre

