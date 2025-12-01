Fondos de pantalla de 'Stranger Things': 15 ideas impresionantes de la última temporada

La última temporada de Stranger Things llegó cargada de escenas icónicas, colores intensos y un aire nostálgico que se vuelve perfecto para transformar cualquier pantalla. Si buscas renovar tu fondo con algo que capture la esencia de Hawkins, el Upside Down o tus personajes favoritos, aquí tienes 15 ideas impresionantes que llevan el espíritu de la serie directo a tu dispositivo.

Esta quinta temporada contará con 8 capítulos, los cuales estarán divididos en 3 volúmenes. El primer apartado tendrá los episodios del 1-4, que se estrenaron el pasado miércoles 26 de noviembre en todo el mundo y ya es furor en el mundo.

En tanto, el Volumen 2 de este proyecto tardará en llegar casi un mes, dado que se estrenará el 25 de diciembre con 3 capítulos, mientras que, el episodio final se estrenará hasta el 31 de diciembre de igual manera en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

