Los capítulos clave para entender Stranger Things 5 sin ver las 4 temporadas

La quinta temporada de Stranger Things se estrenará este miércoles 26 de noviembre, sin embargo, algunas personas quizás no tuvieron el tiempo para ver las 4 campañas anteriores de la serie, es por ello que, los hermanos Matt y Ross Duffer revelaron cuáles son los capítulos que deben ver antes de ver el nuevo ciclo de la historia de Eleven y sus compañeros.

¿Cuáles son los capítulos clave de las pasadas temporadas para ver Stranger Things 5?

Capítulo 4: Will the Wise-Temporada 2

Capítulo 6: The Spy-Temporada 2

Capítulo 7: The Massacre at Hawkins Lab-Temporada 4

Capítulo 9: The Piggback-Temporada 4

Estos episodios sirven como piezas clave para poder entender la quinta temporada 5 de Stranger Things, la cual estrena los primeros 4 capítulos del volumen final de la historia de Once.

¿A qué hora se estrenan los primeros 4 capítulos de Stranger Things 5 en México?

Recuerda que este miércoles 26 de noviembre se estrena la nueva temporada de la serie y los primeros 4 episodios estarán disponibles desde las 19:00 horas tiempo del centro de México en la plataforma de streaming. Esto es un estreno global, así que, el contenido se habilitará al mismo tiempo en todos los países de Latinoamérica.

Por otro lado, el Volumen 2 de este proyecto tardará en llegar casi un mes, el Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre con 3 capítulos, mientras que, el episodio final se estrenará hasta el 31 de diciembre de igual manera en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto durarán los capítulos finales de Stranger Things 5?

La última campaña de la historia contará con 8 episodios, los cuales estarán divididos en 3 volúmenes, el primer apartado será del 1-4, el segundo del 5-7 y el tercero será la última parte, el cual será de larga duración.

De acuerdo con algunos informes, los episodios de esta última temporada tendrán una duración de entre 54 minutos y más de 2 horas, pero solamente los capítulos 4 y 8 tendrán un lapso de tiempo de película.

