Qué pasó con 008 de ‘Stranger Things’, el experimento igual a 11 que ‘desapareció' de la serie

Desde su aparición en la segunda temporada de Stranger Things, 008, otra de las niñas del experimento que creó a Once, prometía ampliar el misterio del Laboratorio de Hawkins y abrir la puerta a nuevos personajes con poderes. Sin embargo, tras un episodio centrado en ella, desapareció por completo de la historia. ¿Qué fue lo que sucedió?

Kali Prasad, interpretada por la actriz Linnea Berthelsen, se convirtió en uno de los nexos clave de Eleven con su pasado. La joven pertenecía a una banda de personas marginadas, donde usaba sus habilidades de ilusión para despistar a la policía tras dar golpes importante. Sin embargo, sus planes consistían en encontrar a los colaboradores del Doctor Brenner y darles caza por el daño que le hicieron durante su infancia.

Luego, cuando Once logra escapa de la casa de Hopper y se encuentra con Ocho, el vínculo entre ellas resurge y, temporalmente, se convierten en aliadas. Pero la niña está en desacuerdo con los planes de Kali y ambas terminan enfrentándose.

Al final de esta temporada, Ocho desaparece, no obstante, su personaje regresa en el cuarto capítulo de la quinta temporada y es atrapada por los científicos.

Esto se sabe de la quinta temporada de 'Stranger Things'

La última temporada de Stranger Things contará con 8 capítulos, los cuales estarán divididos en 3 volúmenes. El primer apartado tendrá los episodios del 1-4, que se estrenaron este miércoles 26 de noviembre en todo el mundo. El segundo del 5-7 y el tercero será de larga duración, por lo que se estima que tenga una duración de 2 horas o más.

En tanto, el Volumen 2 de este proyecto tardará en llegar casi un mes, dado que se estrenará el 25 de diciembre con 3 capítulos, mientras que, el episodio final se estrenará hasta el 31 de diciembre de igual manera en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.