La Casa de los Espíritus: ¿A qué hora se estrena y dónde ver la nueva serie de “Poncho Herrera”?

Este miércoles podrá verse a través de la plataforma de streaming La Casa de los Espíritus; la nueva serie que tendrá a Poncho Herrera como protagonista en una producción que promete ser uno de los estrenos del año.

La serie está basada en la novela de Isabel Allende y se podrá ver a través de la plataforma streaming de Prime Video a partir de este 28 de abril, posicionándose como uno de los estrenos de la temporada, donde seguiremos de cerca la historia de la familia Trueba.

¿A qué hora se estrena La Casa de los Espíritus?

El estreno de esta serie ha generado confusión entre los seguidores del proyecto pues aunque se espera que se estrene a las 00:00 del miércoles 29 de abril, los horarios han variado de acuerdo a la región en que te encuentres.



Costa Rica - 10:00 pm (martes 28 de abril)

México, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador - 11:00 pm (martes 28 de abril)

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico - 12:00 am (miércoles 29 de abril)

España - 06:00 am (miércoles 29 de abril)

La magia y los secretos de “La Casa de los Espíritus” cobran vida.



Conoce a Clara Del Valle (Nicole Wallace) y a Esteban Trueba (@ponchohd) en una adaptación donde las generaciones se entrelazan y el amor deja huellas imborrables. Próximamente en #PrimeVideoLAT. pic.twitter.com/rNigU1GnaV — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) November 11, 2024

¿Cuántos capítulos tiene La Casa de los Espíritus y cuándo se estrenan todos?

Esta adaptación está conformada por ocho capítulos pero no estarán disponibles el mismo día, pues se ha confirmado que llegarán en tres tandas.



28 (29) de abril - Capítulos 1,2 y 3

- Capítulos 1,2 y 3 6 de mayo - Capítulos 4 y 5

- Capítulos 4 y 5 13 de mayo - Capítulos 6, 7 y 8

¿Cuál es el reparto de la serie de La Casa de los Espíritus?

Alfonso Herrera - Esteban Trueba

Nicole Wallace y Dolores Fonzi - Clara del Valle

Fernanda Urrejola - Blanca Trueba

Maribel Verdú - Tránsito Soto

Juan Pablo Raba - Tío Marcos (Hermano de Clara)

Aline Küppenheim - Nívea del Valle y Eduard Fernández como Severo del Valle

¿De qué trata La Casa de los Espíritus?

Esta historia narra la historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones en un país sin nombre (aunque se asocia bastante a Centroamérica), durante el Siglo XX. Podremos ver a Esteban Trueba, un hombre descrito como ambicioso quien ha construido un imperio agrícola y su ascenso a gobernador, quien está casado con Clara del Valle, una mujer quien posee la habilidad de ser vidente, comunicarse con espíritus además de estar del lado espiritual de la trama.

Conforme avanza la historia iremos conociendo más detalles de cómo esta familia se asienta en un contexto ciertamente complicado, donde estarán rodeados de amor, odio, venganza y redención.