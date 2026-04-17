Doblaje latino, Los Tigres del Norte y Alejandro González Iñárritu en un episodio de Los Simpson
Los Simpson saben de referencias y este episodio lo tiene todo. Desde la voz original de Homero, a los Tigres del Norte y hasta al director Alejandro González Iñárritu.
Estas son algunas cosas que tal vez no sabías de Los Simpson. Desde la presencia de Humberto Vélez, la voz original de Homero en Latinoamérica, hasta Los Tigres del Norte, quienes pusieron el nombre de México en alto en una de las series más populares del mundo.