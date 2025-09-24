Madre de Tylor Chase, actor de El manual de supervivencia de Ned, pide detener donativos: “Aprecio el esfuerzo, pero el dinero no será bueno para él”

Luego de que se viralizara el caso del actor de “El Manual de Supervivencia de Ned” que fue visto viviendo en las calles, se organizó una campaña de GoFundMe para ayudar a Tylor Chase, recordado por su personaje de Martin Qwerly; sin embargo, esta tuvo que ser desactivada. La decisión se tomó después de que una mujer, identificada como la madre del actor, se comunicara con la usuaria de TikTok lethallalli —quien había impulsado la colecta— para agradecer la iniciativa, pero pedir que se detuvieran las donaciones.

GoFundMe desactivado tras mensaje de la madre de Tylor Chase

“Aprecio el esfuerzo. Pero el dinero no será nada beneficioso para él”, aseguró la madre en un mensaje. Explicó que, aunque ella misma ha intentado ayudarlo económicamente e incluso le ha comprado celulares para mantenerse en contacto con él, Chase “no puede manejar las cosas por sí solo” asegurando que necesita un tipo de apoyo diferente.

Crédito: Captura de Pantalla TikTok @lethallalli

Lo que Tylor Chase, actor de El manual de supervivencia de Ned, necesita es atención médica

La mujer agradecida también se ofreció a recibir el dinero y administrarlo por él, al considerar y revelar que su hijo no tiene las facultades para hacerlo. Reiteró que, más que recursos económicos, lo que Tylor necesita en este momento es atención médica para enfrentar la difícil etapa que atraviesa. “El no puede manejar dinero o sus medicamentos por sí solo”, reiteró la mujer en los mensajes.

Él no es bueno para administrar dinero e incluso eso podría hacer que se lastime a sí mismo. Aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar

Cuando la usuaria recibió estos mensajes, inmediatamente lo subió a sus redes sociales informando que dejaría de recibir las donaciones en GoFundMe, luego de que la madre hiciera dicha petición. La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales, donde los fans han pedido que no se le deje de brindar ayuda profesional para que el actor pueda recuperarse. Muchos destacan que el dinero por sí solo no resolverá sus problemas, pero sí podría facilitar el acceso a un programa de rehabilitación adecuado.

Se sabe, por lo escrito en los mensajes, que la chica podría tener un encuentro con la Madre de Tylor para darle las donaciones. Hasta el momento no hay más actualizaciones al respecto.

