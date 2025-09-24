Taller de 31 Minutos en CDMX: crea a tu propio Juan Carlos Bodoque o Juanín Juan Harry

Si creciste viendo el noticiero más irreverente y divertido de la televisión infantil y si todavía cantas a todo pulmón sus canciones de memorables, el taller de 31 Minutos es tu oportunidad para poner a prueba tu creatividad. Si no tienes planes para el 26 o 28 de septiembre de 2025, esta es tu oportunidad para que, con la guía de expertos y todos los materiales incluidos, puedas fabricar a mano tus propios títeres de Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry, dos de los personajes más queridos del programa chileno.

Cuándo y dónde fabricar tu propio títere de 31 Minutos

Cancela tus planes de este fin de semana para acudir a este taller que no te puedes perder. El evento se llevará a cabo en el espacio cultural Incendiario (Corralejo #85, colonia San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero) en las siguientes fechas y horarios:



Viernes 26 de septiembre: 18:30 horas

Domingo 28 de septiembre: 12:00 y 16:00 horas

El taller es ideal para disfrutar con amigos, pareja o en familia, en un ambiente relajado, acompañado de la mejor música, bebidas, stickers y pósters para completar la experiencia.

Precios y detalles para apartar tu lugar

Hay dos precios disponibles, todo dependerá de cuantos títeres quieras hacer:



$200 MXN: Un títere

$300 MXN: Dos títeres

En cualquiera de los dos casos, se incluyen todos los materiales necesarios.

Es importante recordar que el cupo es limitado, por lo que deberás reservar tu lugar escribiendo directamente a las redes sociales de Incendiario.

Un plan nostálgico e imperdible

Además de rendir homenaje al icónico estilo de 31 Minutos, este taller tiene también como objetivo unir a la comunidad de fans del noticiero infantil para fomentar la convivencia y el aprendizaje creativo. Ya sea que quieras un Juan Carlos Bodoque para tu colección o un Juanín Juan Harry hecho por ti, esta experiencia promete sacarle una sonrisa a tu niño interior acompañado por otros fans.

