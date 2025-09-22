Tylor Chase, actor de El diario de Ned, es visto viviendo en la calle a los 36 años

Comenzó a circular en redes sociales el video de una usuaria de TikTok llamada lethallalli quien supuestamente se encontró a Tylor Chase, un querido actor de Nickelodeon conocido por interpretar a Martin Qwerly en la popular serie de “El diario de Ned” (Ned’s Declassified School Survival Guide). Sin embargo, el encuentro no fue lo que todos pensarían, pues el hombre de 36 años se encuentra viviendo en situación de calle.

Crédito: Nickelodeon

Encuentran a celebridad de Nickelodeon viviendo en situación de calle

La noticia sorprendió a los usuarios, tanto que muchos dudan de la veracidad del video de Citlalli, la mujer que lo encontró en estas circunstancias difíciles. Su publicación se volvió viral rápidamente, generando una ola de preocupación y solidaridad entre los fans.

Una campaña para ayudar a Tylor Chase

Conmovida por la situación en la que se encuentra el actor, Citlalli organizó una campaña de recaudación de fondos para ofrecer apoyo económico y ayudar a Tylor Chase para que pueda recuperarse y reconstruir por completo su vida.

La respuesta de los seguidores de “El diario de Ned” y el público en general han sorprendido a los usuarios de redes sociales, pues han comenzado a difundir la noticia y aportar donaciones para apoyarlo en este momento tan complicado.

¿Quién es Tylor Chase?

Aunque el personaje de Tylor Chase, no participaba en todos los capítulos, se ganó el cariño de los fans por su papel en la serie que marcó a toda una generación en los años 2000. Su personaje se llamaba Martin Qwerly, era conocido por ser el niño más parlanchín de la escuela. Constantemente hablaba con los protagonistas regalando risas a los fans, lo que lo convirtió en uno de los favoritos de la audiencia.

Aunque nadie ha confirmado de manera oficial la situación del artista, el video parece mostrar que realmente Tylor Chase vive una muy difícil situación luego del enorme éxito que vivió en su etapa infantil.

