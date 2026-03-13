AL MOMENTO: Muere querida actriz de la serie The Crown; esto es TODO lo que se sabe hasta ahora

En las últimas horas se dio a conocer que la reconocida actriz británica Jane Lapotaire falleció este jueves, dejando un gran vacío dentro del mundo del entretenimiento pues en los últimos años alcanzó gran popularidad en la serie The Crown, siendo uno de los personajes más queridos.

Esta lamentable noticia fue dada a conocer por un portavoz de la compañía Royal Shakespeare, quien detalló que la actriz había fallecido el pasado jueves 05 de marzo a la edad de 81 años, impactando a los fanáticos de la actriz y de la serie, aunque por ahora no se han detallado las causas de su muerte.

¿Cuáles fueron los mejores trabajos donde participó Jane Lapotaire?

A través de las décadas, Jane se desenvolvió como una de las personalidades más versátiles del entretenimiento, que destacó en cine, teatro y en la pantalla chica, aunque también tuvo su faceta como escritora, donde adaptó guiones e incluso publicó algunos libros.

Con más de 6 décadas de trayectoria, Jane Lapotaire logró hacerse de reconocimientos de gran importancia, tal como el Premio Laurence Oliver en la categoría de “La Actriz del Año” por su interpretación de Édith Piaf en la obra Piaf.

También recibió una nominación por su actuación en Shadowlands y ganó un Premio Tony a “La Mejor Actriz Principal en una Obra de Teatro” por su papel como cantante francesa, llegando a tener presentaciones en Broadway.

La última serie en la que participó fue en la aclamada The Crown, donde interpretó a la Princesa Alicia de Battenberg, madre de Felipe, Duque de Edimburgo y suegra de la Reina Isabel II.

¿Qué pasó con la actriz Jane Lapotaire?

Si bien, la actriz mantuvo una sólida carrera desde los 70's, fue en el año 2000 que mientras se encontraba dando una clase, esta sufrió una hemorragia cerebral, la cuál terminó por afectar su carrera, aunque Lapotaire se antepuso a esto y de hecho escribió un libro sobre este proceso (Time Out Of Mind).

De momento no se han compartido más detalles sobre las posibles causas de muerte de la actriz.