ÚLTIMA HORA: Muere el hijo de Mary Cosby, de “The Real Housewives of Salt Lake City”, a los 23 años

Mary Cosby, famosa por aparecer en el reality “The Real Housewives of Salt Lake City” atraviesa un momento verdaderamente difícil. Muere su hijo de 23 años, Robert Cosby Jr., quien apareció en diversos episodios del programa. La noticia fue confirmada por la misma estrella a través de un comunicado emitido vía redes sociales:

“Nuestro amado hijo Robert Jr. ha sido llamado a la casa del Señor. Aunque nos duelen los corazones, confiamos en la promesa de Dios y en saber que finalmente está en paz. Estamos agradecidos por sus oraciones y confiamos en que el Señor nos llevará a través de este momento de dolor”, escribió Cosby en su cuenta oficial de Instagram.

Muere Robert Cosby Jr., hijo de Mary Cosby de “The Real Housewives of Salt Lake City” a los 23 años: ¿De qué murió?

Robert Cosby Jr. falleció a causa de una sobredosis. Según reportes locales, el Departamento de Policía de Salt Lake City acudió a un llamado de emergencia por sobredosis alrededor de las 6:15 pm (hora local) del lunes, 23 de marzo. Al llegar al lugar, el joven ya no tenía signos vitales, por lo que se inició una investigación por fallecimiento. En el pasado, Cosby apareció en diversos episodios del reality de televisión, donde habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones.

¿Quién era Robert Cosby Jr.?

Robert Cosby Jr. saltó a la fama tras aparecer en diversos episodios de “The Real Housewives of Salt Lake City”, reality de TV que sigue el estilo de vida de mujeres empoderadas y adineradas de Utah. Su madre, Mary Cosby, forma parte del cast desde la primera temporada. En la quinta entrega, Robert se sinceró sobre su consumo de sustancias, mientras que en la sexta se informó que el joven se encontraba en prisión tras enfrentar ocho cargos. No obstante, tras cumplir una breve condena, en diciembre de 2025 fue puesto en libertad.

La séptima temporada de “The Real Housewives of Salt Lake City” se retrasa tras la muerte de Robert Cosby Jr.

Si bien la producción de la séptima temporada ya dio inicio, el rodaje ha quedado oficialmente pospuesto hasta nuevo aviso, según informó TMZ. Se espera que la lamentable muerte de Robert se aborde en la próxima entrega del reality de televisión. Descanse en paz, Robert Cosby Jr.