No es Pennywise: conoce el ÍCONO del cine de terror que inspiró a Vecna de Stranger Things

La quinta temporada de Stranger Things ya es una realidad. Si bien aún faltan cinco episodios para conocer el desenlace de la pandilla de Hawkins, la evolución de Vecna - en lo que va de la última entrega - muestra a un villano capaz de crear caos a través de la compostura, posicionándolo como uno de los antagónicos más temidos en la cultura popular. Pero, ¿sabías que este famoso villano está inspirado en un ÍCONO del cine de terror clásico? Y no… no es aquel payaso en el que probablemente piensas.

Desde que Vecna apareció en el universo de Stranger Things, sus comparaciones con otros villanos del cine de terror clásico no han dejado de hacerse presentes. De hecho, en los últimos días, surgió una especie de rivalidad entre este y Pennywise, el temido payaso de Derry. No obstante, su inspiración va más allá de la entidad malévola creada por Stephen King, según revela el actor que le da vida, Jamie Campbell Bower.

Según ha compartido Bower, cuando audicionó para el papel, los hermanos Duffer se limitaron a compartir información específica sobre el personaje, de tal modo que le dieron una escena de la adaptación de Hellraiser para poner a prueba su rango actoral. Aquel momento fue clave para Bower, quien utilizó el tono de Pinhead para marcar el de Vecna.

Las similitudes entre Vecna de Stranger Things y Pinhead de Hellraiser

Las similitudes entre Vecna y Pinhead son bastante obvias. Ambos crean caos de una manera estructurada, a tal grado de apreciar el terror como si fuera una especie de orquesta, digna de admirar. Vecna no es el villano con la típica risa malévola… Al contrario, el tono de su voz es suave, pero igual de terrorífico.

Para lograr transmitir tal nivel de maldad, Bower tomó como inspiración a aquel emblemático villano que tuvo que interpretar en su audición. Al inicio, lograr tal tono de voz fue complicado, debido a que el actor posee una voz más ronca, no obstante, con la debida relajación, ha logrado alcanzar notas bajas que, incluso, le permiten “respirar mejor”.

“El crédito se lo doy a quien corresponde. [El tono de voz de Vecna] provino de Doug Bradley como Pinhead”, reveló el actor para el medio Screen Rant, dando por confirmada la inspiración detrás del personaje.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de Stranger Things?

El volumen 1 de Stranger Things ya está disponible en streaming, mientras que la segunda parte llegará el 25 de diciembre. En cuanto al final definitivo, los fans tendrán que esperar hasta la víspera de año nuevo. Si bien aún no hay horarios confirmados, se espera que los episodios estén disponibles a partir de las 7:00 p.m. (CDMX), tal como sucedió con el volumen 1.