IT o Vecna, Inteligencia Artificial revela qué villano es más poderoso

La quinta y última temporada de Stranger Things estrenará sus primeros 4 capítulos este miércoles 26 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, sin embargo, una de las series que es su competencia directa, es la de Welcome to Derry, la cual habla sobre los orígenes de IT.

¿Quién es más poderoso, IT o Vecna?

Es por ello que aquí te diremos quién es más poderoso, si Vecna o It, este análisis lo pudo hacer la IA (Inteligencia Artificial), y el resultado arrojó que, Pennywise tiene más poder que el Payaso tétrico, es por ello que aquí te diremos las razones del por qué esta entidad es más fuerte que el villano principal de Stranger Things.

¿Por qué IT es más poderoso que Vecna?

Por ejemplo, Pennywise-IT o Eso, es una entidad cósmica que tiene un poder incalculable, además puede vivir más allá de un sólo Universo. La verdadera forma de este ser son las Luces Muertas, la cual es una masa de energía y luz, la cual puede causar muerte de manera instantánea a quienes lo ven, pero no tiene una forma física.

Pennywise es una criatura ancestral, cuenta con una regeneración rapidísima, también es inmortal. A eso se le añade que puede manipular la realidad, crear ilusiones bastante realistas, y sobre todo, se alimenta del miedo de sus presas para subir su poder. Su terror se extiende sobre toda la ciudad de Derry, donde ha estado provocando varios sucesos y manipulando a personas por siglos.

Vecna por su parte tiene poderes psíquicos, tiene la habilidad de la telequinesis que es mover cosas con su mente, cuenta con telepatía y la habilidad de crear visiones que vienen acompañadas de alucinaciones terroríficas que se basan gracias a los miedos y traumas de sus víctimas.

Pero, la debilidad que lo hace perder ante el Payaso Malvado, es que sus ataques sólo se centran en el plano de la mente, por lo que se llega a alimentar del dolor de las personas; sin embargo, se debilita cuando encuentra a otros personajes que tengan sus mismos poderes como sucede con Eleven, o bien, por los estímulos de la música, tal y como pasa con Max.

