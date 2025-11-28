Los personajes más queridos de Stranger Things que han muerto

Con el inicio del primer volumen de la temporada final de Stranger Things, aquí te diremos cuáles han sido las muertes más tristes y dolorosas que se han dado en la historia, la cual tiene sitio en el pueblo de Hawkins. Recordemos que, estas fueron elegidas por los fanáticos.

¿Cuáles son las muertes más tristes que se han dado en Stranger Things?

Una de las primeras muertes dolorosas que se dio al inicio de la historia de Stranger Things fue la de Barbara ´Barb´ Holland. La amiga de Nancy Wheeler muere devorada a manos de un Demogorgon, y es que esta criatura la arrastra al Upside Down, donde termina con la vida de la chica con lentes.

Sin embargo, el fallecimiento que sin duda sigue dejando un amargo sabor de boca entre todos los fanáticos de la saga, es la de Eddie Munson. Este chico rebelde quien era líder del Hellfire Club fue uno de los personajes más queridos de la cuarta temporada, y no sólo por lo que hizo al final de esa campaña, sino por sacrificar su vida en el Upside Down.

Tras su muerte, quien se ha visto muy afectado es Dustin Henderson, el chico protagonista de esta historia lleva con orgullo la playera de Hellfire Club, pero esto hizo que los compañeros del equipo de Basquetbol de Lucas le dieran una golpiza, ya que para los habitantes de Hawkins, el asesino de Chrissy Cunningham es Eddie.

La segunda muerte más dolorosa se dio casi al inicio de la historia, hablamos de Bob Newby. El novio de Joyce Byers fue una persona llena de corazón puro, incluso le da consejos a Will para que trate de vivir de manera normal luego de haber sido secuestrado en el Upside Down.

El fallecimiento de este personaje se da cuando todos intentan escapar del Laboratorio de Hawkins, pero Bo se queda para poder activar un sistema eléctrico, pero, cuando abre la puerta, es atacado por un grupo de demodogs, posteriormente muere defendiendo a sus amigos.

