¡Conoce la historia de Mary Ann Winkowski, la mujer que inspiró las experiencias paranormales de Melinda Gordon!

Si bien los escritores de Almas Perdidas se basaron en las experiencias de varias personas que tienen una sensibilidad especial para percibir fenómenos paranormales, Mary Ann Winkowski fue muy importante en el trazo de las experiencias que tuvo Melinda Gordon.

Desde que era una niña de apenas 2 años, su abuela percibió que podía ver y hablar con espíritus o ángeles, y comenzó a llevarla a algunos funerales para acercarla a desarrollar su habilidad, tal como inició Melinda en el descubrimiento de su don.

almas perdidas

Actualmente acude regularmente atiende al menos 10 funerales al mes; la gente la busca para que pueda ayudarles a mantener alguna clase de diálogo o conexión por última vez con sus familiares fallecidos.

Ann considera que su capacidad de comunicarse con los que ya han trascendido del plano físico, no la convierte en una persona extraña, ya que para ella es algo totalmente normal.

“Cuando salgo yo veo espíritus en cualquier parte, Lo que es realmente bueno, es que los espíritu no se dan cuenta de que puedo verlos, hasta que inicio una plática con ellos”, compartió en una entrevista.





Después de trabajar con el equipo de escritores de Almas Perdidas, esta mujer que afirma tener la capacidad de ver a personas fallecidas, y de ayudarles a comunicarse con humanos vivos o a resolver sus pendientes, decidió que apoyar a la ciencia ficción, era demasiado estrenaste para ella.

Así fue como escribió un libro con el que trató de compartir con todas las personas.



