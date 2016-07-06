La Niñera: 7 Datos curiosos | Series Azteca 7

1. La Niñera fue producida por Fran Drescher por lo que contrató a sus amigos y familiares para trabajar en ella, por esa razón la serie no tuvo cambios de personajes, pues todo el elenco se llevaba de lujo.





2.La serie se hizo por casualidad, ya que Fran Drescher y su entonces esposo Peter Marc Jacobson iban en el mismo vuelo que un productor de la CBS, a quien tenían en el asiento de junto y le platicaron su idea.

3.Valery y Fran en la vida real si son mejores amigas.

4.En la vida real, la protagonista estudió cosmetología y abrió un salón de belleza al ver que su carrera como actriz no despegaba, por eso es que Fran Fine era cosmetologa en la serie.