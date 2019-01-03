Video: Sube al toro mecánico con su ‘compa’ y termina haciendo un incómodo fail que te matará de la risa.
Estas son la clase de cosas que te pasan cuando tu amigo te invita y tú siempre le dices que sí a todo.
¡Llegó el momento de una buena - mala idea!
La aventura en el toro mecánico puede ser muuuuuy salvaje, y hay quienes prefieren ir bien acompañados a la hora de intentarlo.
¡Al menos para tener de dónde agarrarse!
Así fue como estos dos chicos se decidieron a compartir la experiencia sobre el toro mecánico, que terminó bastante incómodo, pero que a ti te matará de la risa.
Sin más, aquí te dejamos este FAIL VIRAL que ha hecho reír a miles:
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