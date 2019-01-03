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Video: Sube al toro mecánico con su ‘compa’ y termina haciendo un incómodo fail que te matará de la risa.

Estas son la clase de cosas que te pasan cuando tu amigo te invita y tú siempre le dices que sí a todo.

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Escrito por: TV Azteca Digital

¡Llegó el momento de una buena - mala idea! 

   

La aventura en el toro mecánico puede ser muuuuuy salvaje, y hay quienes prefieren ir bien acompañados a la hora de intentarlo. 

¡Al menos para tener de dónde agarrarse! 

   

Así fue como estos dos chicos se decidieron a compartir la experiencia sobre el toro mecánico, que terminó bastante incómodo, pero que a ti te matará de la risa. 

  

Sin más, aquí te dejamos este FAIL VIRAL que ha hecho reír a miles: 

Y tú ¿Qué esperas para unirte al ejército más divertido de la televisión? ¡No te pierdas Fail Army por Azteca 7! 