Video: Sube al toro mecánico con su ‘compa’ y termina haciendo un incómodo fail que te matará de la risa.

¡Llegó el momento de una buena - mala idea!

La aventura en el toro mecánico puede ser muuuuuy salvaje, y hay quienes prefieren ir bien acompañados a la hora de intentarlo.

¡Al menos para tener de dónde agarrarse!

Así fue como estos dos chicos se decidieron a compartir la experiencia sobre el toro mecánico, que terminó bastante incómodo, pero que a ti te matará de la risa.

Sin más, aquí te dejamos este FAIL VIRAL que ha hecho reír a miles:

Y tú ¿Qué esperas para unirte al ejército más divertido de la televisión? ¡No te pierdas Fail Army por Azteca 7!

