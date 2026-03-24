¡OOOHHH! Es oficial, Un Show Más regresa con temporada nueva después de 10 años

El anuncio se dio la mañana del 23 de marzo, cuando en el canal oficial de YouTube de Regular Show, o Un Show Más por su traducción al español, se nos dieron pistas de que algo nuevo llegaría. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando se confirmó una nueva temporada de una de las series más queridas de la última década. La emoción aumentó aún más con la revelación de su fecha de estreno: así es, a partir del 11 de mayo podremos disfrutar de aventuras insólitas nunca antes vistas de nuestro dúo favorito y sus labores en el parque.

Esta temporada, titulada Cintas perdidas, estará a cargo del productor JG Quintel. En ella veremos problemáticas relacionadas con la administración de un parque, combinadas con aventuras exageradas que sin duda aportarán un toque sumamente cómico y nos mantendrán atentos frente al televisor.

Lo nuevo de Un Show Más: Cintas perdidas

Si bien la temática y la narrativa se mantienen fieles a la esencia original, los creadores han anticipado que no se trata de una continuación directa de lo que vimos en 2016. Recordemos que, después de una aventura espacial, los personajes regresan a la cotidianidad de sus actividades en el parque. Aunque no está confirmado oficialmente, se ha especulado fuertemente que podría tratarse de un spin-off que coexistirá dentro del mismo universo de los icónicos personajes Mordecai y Rigby. No obstante, esta nueva entrega podría centrarse en personajes distintos y en una historia que se desarrolle dentro del espacio temporal de las primeras ocho temporadas.

Entre las teorías también se menciona el posible regreso de los personajes principales, pero con nuevas historias situadas dentro de la línea temporal previa, con el fin de no alterar el final de 2016. Así, existe una gran posibilidad de ver nuevas aventuras de Mordecai, Rigby, Benson, Papaleta, Musculoso, Fantasmano y Skips.

