Temporada 2 de One Piece debuta con esta calificación en Rotten Tomatoes: ¿Es mejor que la primera?

¿¡Es PERFECTA?! La temporada 2 del live action de One Piece ya está disponible en streaming y todo parece indicar que es MEJOR que la primera, pues ésta debutó con una calificación IMPECABLE en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en reseñas de cine y televisión. A continuación, te compartimos qué dice la crítica.

One Piece, temporada 2, debuta con calificación PERFECTA: esto dice la crítica en Rotten Tomatoes

La temporada 2 de One Piece obtuvo una calificación PERFECTA por parte de la crítica tras su estreno en streaming. Según expertos, esta segunda entrega del live-action lo tiene TODO para convertirse en la mejor producción original de la plataforma de streaming. La crítica también asegura que este es el ejemplo ideal de cómo llevar el anime y el manga al live-action.

Por su lado, la audiencia señala que la temporada 2 “es demasiado”, no sólo en temas de presupuesto - lo cual es evidente - sino en cuanto a narrativa y actuación. “La temporada 2 simplemente toma la temporada 1 y friega el suelo con ella, ES INCREÍBLE”, se lee en una de las reseñas de fans, mientras en otra señalan: “Realmente se nota el amor que pusieron al hacer la segunda temporada. Hay tantos easter eggs. ¡Es una verdadera carta de amor a One Piece!”.

Dicho esto, todo parece indicar que esta segunda entrega realmente vale la pena, pues la temporada 1 cuenta con un 86% de aprobación por parte de la crítica, por lo que la diferencia entre una y otra es bastante considerable.

¿De qué trata la segunda temporada de One Piece y dónde la puedo ver?

La segunda temporada del live action de One Piece sigue a Luffy y su tripulación, los Sombrero de Paja, durante su entrada a Grand Line, donde se enfrentarán a la temida organización criminal de Baroque Works. Esta segunda entrega está compuesta por un total de ocho episodios, donde también se cubre el arco de Loguetown, Little Garden y la isla de Drum. Todos los capítulos ya se encuentran disponibles en streaming. Cada uno tiene una duración aproximada entre 50 y 60 minutos.