Pati Chapoy VENTANEA la boda de Nate y Cassie en Euphoria Temporada 3, “¿qué pasó? Aparentemente se amaban”

La temporada 3 de Euphoria ha estado llena de momentos grotescos y vueltas de tuerca que a lo mejor muchos no esperaban, el pasado domingo 26 de abril se estrenó el tercer capítulo de la serie en donde, por fin, pudimos ver la boda de Nate y Cassie, la cual muchos han descrito como catastrófica. Y claramente no podían faltar los comentarios de Pati Chapoy, quien se ha unido a la campaña de HBO Max para promocionar la serie de Sam Levinson.

En un video publicado en las cuentas oficiales de HBO Max se hizo un crossover que nadie esperaba: Pati Chapoy, Yeri Mua, Vanessa Labios 4K y Witto González se reunieron en el comercial de Euphoria, y sí, si Pati Chapoy dice que la boda de Nate y Cassie fue "la boda del año" es porque es verdad. Pero claramente no podían faltar los comentarios potentes por parte de nuestra Pati: "quieren parecer gente de bien pero ni casa en San Pedro tienen", y es que sí, se nota que Nate y Cassie Jacobs decidieron sacar la casa por la ventana con lo carísima de París que se ve.

¡Además! Pati Chapoy logró conseguir la lista COMPLETA de los invitados a la boda, y como toda buena periodista de espectáculos notó que hubo por ahí uno que otro colado, sobre todo ese señor panzón y pelón que aparentemente fue a amenazar al Nate por una deuda millonaria: "a Maddy Pérez la anotaron de último momento, ¿a quién se le ocurre invitar a la ex del novio y también a tu ex mejor amiga a la que le bajaste el novio?", y obviamente no podía faltar la frase matadora:

Yo tengo una pregunta para Cassie y Nate: ¿qué pasó? Aparentemente se amaban...

Si lo dice Pati Chapoy, yo creo que esta SÍ es la boda del año. ¿Podemos hablar de estos invitados de lujo? #Euphoria pic.twitter.com/kE0iDBcSJi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) April 28, 2026

¿Cuándo sale el resto de capítulos de la temporada 3 de Euphoria?