¿Podrías identificar a un psicópata? 5 series que te enseñan a leer la mente criminal

El interés por comprender la mente de los criminales ha crecido de forma notable en los últimos años. Series, documentales y libros han llevado a millones de espectadores a explorar cómo piensan los asesinos y qué factores psicológicos pueden llevar a una persona a cometer actos extremos.

Para criminólogos y psicólogos, estas producciones también ayudan a popularizar conceptos como el perfil criminal, la psicopatía o el análisis conductual. Un ejemplo claro es Mindhunter: la serie basada en la historia real de los agentes del FBI que desarrollaron los primeros perfiles de asesinos en serie a partir de entrevistas con criminales famosos.

Pero esta no es la única producción que explora este universo oscuro de los psicópatas. Varias series han abordado el tema desde distintos ángulos, mostrando tanto la mente del asesino como el trabajo psicológico de investigadores y detectives que intentan anticipar sus movimientos.

5 series sobre psicología criminal que exploran la mente de asesinos y ayudan a detectar psicópatas

Este tipo de series no solo entretiene al público, sino que también muestra cómo disciplinas como la criminología y la psicología forense intentan comprender el comportamiento humano más extremo. Al explorar motivaciones, traumas y patrones conductuales, estas producciones permiten observar cómo se construyen los perfiles criminales.



Under the Bridge (2024)

Esta serie dramática de una sola temporada está basada en un caso real de asesinato ocurrido en Canadá. La historia sigue a una detective y a una escritora que investigan el brutal homicidio de una adolescente cuyo cuerpo aparece en un río. A medida que profundizan en el caso, descubren que varias jóvenes de la escuela podrían estar involucradas o haber sido testigos del crimen.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

Creada por Ryan Murphy, esta serie narra la historia de Jeffrey Dahmer: uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. A lo largo de la trama se muestran sus métodos para elegir víctimas, la forma en que logró evadir a la justicia durante años y el entorno que permitió que sus crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo.

The Chestnut Man/El caso Hartung (2021)

Esta producción danesa presenta una oscura investigación policial que comienza con el asesinato de una mujer cuyo cuerpo aparece mutilado en un parque infantil. Junto a la escena del crimen aparece un pequeño muñeco hecho de castañas: una pista que conecta el caso con la desaparición de la hija de una política ocurrida un año antes. La serie explora cómo los detectives intentan descifrar el patrón psicológico del asesino.

Adolescencia (2024)

Esta miniserie aclamada por la crítica especializada analiza cómo ciertos entornos digitales y comunidades extremistas pueden influir en jóvenes vulnerables. La trama sigue a un adolescente de 13 años que es arrestado por el asesinato de una compañera de escuela. Durante los interrogatorios policiales y las sesiones con una psicóloga se revela cómo la exposición a foros y discursos de odio influyeron en su comportamiento.

True Detective (2014)

Considerada una de las series policiales más influyentes de la televisión moderna, explora tanto la mente de los asesinos como la psicología de los detectives que los persiguen. Cada una de las 4 temporadas presenta un caso distinto, donde investigadores con conflictos personales deben descifrar la lógica de criminales extremadamente complejos.