El futuro de Punisher toma un nuevo rumbo tras el final de Daredevil: Born Again 2, esto es lo que pasaría

Hace unas horas se estrenó el final de Daredevil: Born Again, mismo que nos dejó con grandes sorpresas, pues además de que el conflicto entre Kingpin / gobernador Fisk escaló con Matt Murdock / Daredevil, poco a poco los personajes del MCU se hacen presentes en esta historia.

Por un lado tenemos a Jessica Jones y Luke Cage, quien por fin lucieron juntos, dejando claro que The Defenders será una realidad y aunque Iron Fist no ha tenido su aparición, pronto podríamos verle en algún proyecto de Marvel.

Otro de los aspectos que quedaron al aire fue el futuro de Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, uno de los antihéroes más destacados de todo Marvel, quien finalmente no tuvo participación en Daredevil de forma directa…

¿Qué pasará con Punisher tras el final de Daredevil: Born Again 2?

Si bien, en esta segunda temporada no pudimos verle de manera física, sí tuvo significado, sobre todo porque en la trama, algunos policías corruptos han adoptado su “escudo” de la calavera, mostrando que este tiene una importancia en la narrativa.

Por otro lado, al final de Daredevil: Born Again 2, pudimos ver a Matt ser arrestado tras haber revelado su identidad, por lo que en el próximo especial de The Punisher: One Last Kill podría conectarlo de manera directa con Daredevil y Spider-Man, pues en el trailer de Spider-Man: Brand New Day se le ha visto en acción.

¿Qué podremos ver en The Punisher: One Last Kill?

Si bien, ha habido grande incertidumbre respecto a este capítulo especial, se espera una conexión directa de lo que se ha visto antes de este personaje pero que se adapte al presente que vive Daredevil y Spider-Man, e incluso se ha hablado sobre su posible aparición en Avengers: Doomsday, o al menos otra versión de este. De momento, lo más probable es que Frank se mantenga al límite en Nueva York y sume esfuerzos con los superheroes ya mencionados.

¿Cuándo se estrena The Punisher: One Last Kill?

Este especial llegará a Disney+ el próximo martes 12 de mayo, con el que podremos ver el regreso de Jon Bernthal dando vida una vez más a este personaje que lleva la justicia más allá que los personajes convencionales de Marvel.