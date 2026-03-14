Rumbo al gran final: ¿Qué pasara HOY en el quinto capítulo de Como Agua Para Chocolate?

Estamos a pocas horas de tener un episodio nuevo de Como Agua Para Chocolate, una de las series que más ha dado de qué hablar estas semanas, la cuál es una adaptación del libro de Laura Esquivel, en un formato de dos partes, misma que ya está por llegar su fin.

Cuando parecía que la historia de Tita tomaría un rumbo diferente al de su trágica historia con Pedro Múzquiz y que por fin podría vivir un ávida de amor con el Dr. Brown, todo estaría por dar un giro que nadie espera…

¿Qué esperar del nuevo capítulo de Como Agua Para Chocolate?

A decir verdad, de esta adaptación producida por la mexicana Salma Hayek se puede esperar cualquier cosa, pues aunque ha sido una representación apegada al libro, el final podría estar abierto y quizá cercano a un desenlace que genere una gran reacción en el público.

Sí, ya hemos visto a Rosaura y a Pedro Múzquiz anunciando la llegada de su segundo hijo y a Tita haciendo sus planes con el Dr. Brown, pero esta historia aún no termina, pues Tita podría estar embarazada...

¿Cuándo se estrenan los capítulos de la segunda temporada de ”Como Agua Para Chocolate”?

Es importante que recuerdes que esta serie ha sido dividida en temporadas, por lo que la segunda parte consta con los siguientes seis episodios, mismos que estarán disponibles en streaming, en la plataforma de HBO Max en punto de las 12:00 am.

Capítulo 7: domingo 15 de febrero

Capítulo 8: domingo 22 de febrero

Capítulo 9: domingo 1 de marzo

Capítulo 10: domingo 8 de marzo

Capítulo 11: domingo 15 de marzo

Capítulo 12: domingo 22 de marzo

¿A qué hora se estrenan los capítulos de la segunda temporada de Como agua para chocolate?

Si eres una de las personas que quedó cautivado con la primera temporada y no quieres que nadie te llene de spoilers sobre lo que pasará en los siguientes capítulos debes saber que el estreno de todos los episodios de esta segunda temporada de Como Agua Para Chocolate, serie producida por Salma Hayek son a las 12:00 a.m. de los días domingos que te mencionamos anteriormente.