DTF St. Louis: De qué trata la exitosa nueva serie de HBO Max y cada cuándo salen los capítulos

David Harbour (Stranger Things / Thunderbolts) regresa a la pantalla chica con una nueva serie: DTF St. Louis. A escasos días de su estreno en streaming, la historia creada por Steve Conrad ya se posiciona como una de las más prometedoras de HBO Max. Aquí te compartimos todo lo que debes saber: de qué trata, elenco y cuándo salen los nuevos capítulos.

DTF St. Louis: ¿De qué trata la exitosa nueva serie de HBO Max?

DTF St. Louis tuvo su estreno en HBO Max el pasado 1 de marzo. La serie - que viene cargada de un total humor negro - sigue la historia de tres adultos que se encuentran en la crisis de la mediana edad: Clark Forrest (Jason Bateman), Floyd (David Harbour) y Carol (Linda Cardellini). Esta crisis lleva a uno de ellos a unirse a una app de citas discretas para personas casadas, lo que eventualmente termina en un triángulo amoroso y la muerte prematura de uno de ellos. A continuación, el tráiler:

¿Quiénes salen en DTF St. Louis? Elenco completo

Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini son los protagonistas de esta nueva miniserie. La comedia también cuenta con actuaciones de Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de DTF St. Louis? Fecha de estreno de los episodios

La serie está conformada por un total de siete episodios, con cada uno de ellos estrenándose los domingos por la noche. A continuación, la fecha de estreno de cada capítulo en México:



Capítulo 1: 1 de marzo

1 de marzo Capítulo 2: 8 de marzo

8 de marzo Capítulo 3: 15 de marzo

15 de marzo Capítulo 4: 22 de marzo

22 de marzo Capítulo 5: 29 de marzo

29 de marzo Capítulo 6: 5 de abril

5 de abril Capítulo 7: 12 de abril

Al momento, la serie sólo está pensada para una temporada. Cada episodio tiene una duración aproximada de entre 30 y 50 minutos.

¿Qué significa DTF?

DTF es el nombre de la app de citas discretas para personas casadas en la serie. No obstante, el significado de sus siglas, tal cual, es “dispuesto a tener relaciones íntimas”, sin ningún tipo de compromiso emocional. Esta jerga solía ser bastante popular por el año 2010, cuando comenzaron a ganar fuerza los sitios web para citas.