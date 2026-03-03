Revelan el primer PÓSTER OFICIAL de Life Is Strange: la próxima serie que llegará a Prime Video

Life is Strange se une a Prime Video como una de las series inspiradas en videojuegos que la plataforma de streaming estará adaptando, siguiendo los pasos de la esperada serie de Tomb Raider y God of War, títulos de los que también ya tuvimos un primer vistazo. Ahora fue el turno de la serie que sigue a Chloe y Max, en una aventura donde las decisiones tendrán consecuencias.

First poster for the ‘LIFE IS STRANGE’ TV series.



En esta primera imagen se nos revelan los rostros de las dos protagonistas de la serie live action, rodeadas de algunos frames del icónico videojuego. El poster ha levantado las expectativas de los fans que de por sí se habían emocionado cuando se dio el anuncio oficial, después de que los rumores estuvieran muy fuertes respecto a esta adaptación.

¿De qué trata Life is Strange?

Life is Strange tiene diferentes entregas, pero la primera de ellas, la cual será con la que inicie esta adaptación, nos lleva por el viaje de Max y Chloe, Max descubre que tiene el poder de rebobinar el tiempo, esto para corregir acciones o para buscar cosas que tal vez pudo pasar por alto en diversos escenarios.

Max vive en un pueblo llamado Arcadia Bay, en donde un día y de forma misteriosa desaparece una chica: Rachel Amber, y gracias al don que tiene decide investigar qué es lo que ha sucedido con ella, junto a Chloe, descubren terribles secretos de los habitantes de Arcadia. El videojuego tiene una historia que ha trascendido por años, pues toca temas como la adolescencia, el luto, y la importancia de la toma de decisiones.

¿Quiénes son las protagonistas de Life is Strange?

Tatum Grace Hopkins interpretará a Max, mientras que Maisy Stella dará vida a Chloe. Hasta el momento no se ha revelado al resto del elenco que participará en la serie de Prime Video, pero se espera que conforme pasen los días vayan saliendo cada vez más nombres a la lista del reparto.