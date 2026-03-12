¡Ya tiene fecha de estreno! Te contamos todo de la novena temporada de Rick and Morty

Los fanáticos de la ciencia ficción y la animación están de fiesta, pues ya sabemos la fecha de estreno de la esperada novena temporada de la famosa serie Rick and Morty, que regresa a la pantalla con más caos y humor que nunca. Creada por Dan Harmon, esta producción de Adult Swim sigue siendo uno de los grandes fenómenos de la televisión animada, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva entrega.

¿Cuándo y dónde ver la novena temporada de Rick and Morty?

El estreno de la novena temporada de Rick and Morty será el próximo domingo 24 de mayo a las 11:00 p. m. en Adult Swim, retomando su horario nocturno estelar. La serie, que se ha coronado como una de las más sintonizadas para adultos, espera romper nuevamente récords de audiencia con sus nuevos episodios.

¿Qué podemos esperar de esta temporada?

Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre la trama de esta nueva temporada, lo que sabemos es que, al igual que en las entregas anteriores, se priorizará la animación de “basura orgánica” y se dejarán de lado los elementos de inteligencia artificial. Los creadores han querido mantener la esencia de lo que los fanáticos han amado desde el principio: un toque caótico y sarcástico, con un estilo narrativo tan único como inquietante.

Uno de los miembros del equipo de producción comentó:

Es impresionante lo que están logrando con esta serie temporada tras temporada, inyectando una cantidad absurda de talento y brillantez en cada episodio. Desde el primer fotograma, verás una locura de alto concepto que presenta a algunos de los personajes más originales jamás creados.

Con una premisa tan ambiciosa, la novena temporada promete continuar la tradición de Rick and Morty de desafiar los límites de la animación y la comedia, manteniendo a su audiencia cautiva con tramas impredecibles y personajes memorables.