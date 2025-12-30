Disfruta el final del Upside Down con la rosca de Reyes de Stranger Things

Si eres fan de Stranger Things y te encanta comer la tradicional rosca de Reyes, hay buenas noticias: ya existe una versión de este delicioso manjar inspirado en el Upside Down. Así es, si quieres transformar este clásico del 6 de enero en una experiencia completamente distinta, esta es una estupenda opción para los fans de la serie. Desde su diseño hasta los detalles ocultos en su interior, esta rosca logra emocionar a los fans que han crecido con la serie, la cual, además, está a punto de cerrar su historia para siempre.

Una rosca que parece salida del Upside Down

Es común en estas fechas encontrar cientos de usuarios en redes sociales y negocios que buscan reinventar la tradicional rosca de reyes para romper un poco con lo clásico. En esta ocasión, una ha llamado particularmente la atención, pues tiene colores y detalles muy llamativos, como el cambio de color de la típica costra blanca, la cual en esta presenta tonos rojos y negros que evocan la estética oscura de la serie. El resultado es una pieza visualmente impactante que decorará la mesa y el 6 de enero como ninguna otra.

Por si fuera poco, la corteza está decorada con galletas temáticas que representan elementos clave del universo de la serie: desde la gorra de Dustin hasta los waffles favoritos de Eleven, sin olvidar la popular y llamativa silueta del Demogorgon. Cada detalle parece pensado para que los fans reconozcan referencias sin necesidad de explicaciones.

Mini figuras coleccionables de Stranger Things en lugar del Niño Dios

Algo que destaca de esta rosca es que, al igual que entregas pasadas de otras series y películas, el decorado va más allá de su creativa apariencia. En lugar de los tradicionales muñecos del Niño Dios, esta rosca esconde seis mini figuras coleccionables con personajes de Stranger Things. Esto transforma por completo la experiencia de partir la rosca en familia.

Dónde probarla y cuándo estará disponible

La rosca comenzará a venderse a partir del sábado 3 de enero en un espacio de repostería artesanal ubicado en Calle 27, número 150, colonia Ignacio Zaragoza, CDMX, con atención de miércoles a sábado de 11:00 a 20:00 horas. También se pueden apartar piezas vía redes sociales, ya que la producción será limitada.

Una forma distinta de cerrar la historia

Si te interesa adquirir una rosca como esta, toma en cuenta que tendrá un precio aproximado de $650 y tamaño ideal para unas 10 personas. ¿De qué serie o película te gustaría disfrutar tu rosca de reyes?

