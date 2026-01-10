Filtración revela cuántos episodios tendrá el final de The Boys… y sus nombres ya pone de nervios a todos

La temporada final de The Boys tendrá ocho episodios y ya se filtraron los nombres oficiales de cada uno de los capítulos, adelantando un cierre violento, emocional y lleno de todo lo que ha hecho que esta serie sea un debe para los fanáticos de la acción y superhéroes. La información apareció en TvTime y coincide con el formato que la serie ha mantenido desde su estreno, lo que refuerza su credibilidad.

Aunque todavía faltan algunos meses para ver el desenlace, los títulos filtrados ya están dando de qué hablar entre los fans, llenando de rumores y teorías todo el internet.

¿Cuántos episodios tendrá la última temporada de The Boys?

La quinta y última temporada contará con ocho episodios, siguiendo la estructura clásica de la serie. Este número no es por mera casualidad, pues le permite a la serie desarrollar arcos complejos sin alargar innecesariamente la historia, algo que ha sido clave para su ritmo agresivo y giros constantes.

Que el número no te engañe, estos ocho episodios son suficientes para cerrar el conflicto entre Homelander y Butcher, dar resolución a los personajes secundarios y dejar una marca definitiva en la historia televisiva del género de superhéroes.

Lista filtrada de episodios de la temporada final

Si ya quieres conocer el título de los capítulos finales, te los dejamos todos a continuación:



Episodio 1: Fifteen Inches of Sheer Dynamite

Episodio 2: Teenage Kix

Episodio 3: Every One of You Sons of Bitches

Episodio 4: Though the Heavens Fall

Episodio 5: One-Shots

Episodio 6: King of Hell

Episodio 7: The Frenchman, The Female — and the Man Called Mother’s Milk

Episodio 8: Blood and Bone

Las buenas noticias son que los títulos están llenos de brutalidad, la cual ha sido característica de la serie, sugiriendo episodios centrados en personajes clave, como sucede específicamente en el séptimo, que apunta directamente a Frenchie, Kimiko y Mother’s Milk.

¿Qué nos adelantan estos nombres sobre el final?

La verdad es que la filtración de los títulos no revela la trama de forma explícita; los títulos sugieren cierres individuales importantes, violencia extrema y un enfrentamiento final sin concesiones. Blood and Bone, que en español se puede traducir como Sangre y huesos, deja claro que no habrá un final suave o complaciente.

¿Cuándo se estrena la temporada final?

Por el momento solo queda esperar a que la quinta temporada de The Boys llegue a Prime Video, lo cual sucederá el próximo 8 de abril, marcando el fin de una de las series más irreverentes, violentas y comentadas de la era del streaming.

