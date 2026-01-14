¡Liberan el tráiler de la nueva temporada de Euphoria! Rosalía aparece haciendo pole dance y el internet colapsó

El primer tráiler de Euphoria temporada 3 ya está circulando en redes luego de que HBO lo compartiera de manera oficial en sus cuentas. Este avance nos deja algo clarísimo: la serie vuelve más adulta, más fuerte, más peligrosa y con Rosalía; junto a Sydney Sweeney encendieron el internet con escenas que suben la temperatura. En el caso de la catalana, su aparición dura solo unos segundos, pero fueron suficientes para que sus fans (y los curiosos) explotaran en redes.

¿Qué revela el tráiler filtrado de Euphoria temporada 3?

Parece ser que la historia de Euphoria dejó de sentirse oficialmente como un “drama adolescente”. En este avance se confirma que los personajes han crecido y ahora serán presentados años después del instituto, y esto se nota demasiado en el tono: hay más violencia, más riesgos y decisiones del pasado que los llevaron a un futuro donde “ya no hay regreso”.

Llama mucho la atención la situación que enfrenta Rue (Zendaya) que sigue atrapada en su espiral, pero ahora el conflicto se vuelve mucho más oscuro, pues se involucra con problemas de tráfico de drogas y eso la enfrenta contra bandas delictivas, lo que lleva a su vida momentos de caos y muchas persecuciones con criminales.

Cassie y Nate: del romance tóxico al modo supervivencia

Uno de los momentos más comentados del tráiler es que vemos a Cassie (Sydney Sweeney) creando contenido para adultos, un giro fuerte que habla de cómo el personaje se está autodestruyendo una vez más, pero ahora en la vida adulta; las consecuencias parecen ser mucho más reales.

Mientras tanto, Nate (Jacob Elordi) parece estar en una etapa donde ya no controla todo, lo cual le parece frustrante. El avance sugiere que trabaja en la obra, intentando “ganarse la vida”, pero tal vez eso no dure demasiado.

Maddy y Jules más unidas que nunca

Si algo deja intrigados a los fans luego de ver el tráiler filtrado, es ver a Maddy (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer) más cercanas. Y sí, el shippeo forma parte de la emoción, pero recordemos también que en Euphoria las alianzas siempre traen drama, y esta dupla podría ser clave para enfrentar lo que se viene.

Rosalía en Euphoria: ¿qué papel tendrá en la temporada 3?

Lo que ya confirmó el tráiler es que Rosalía sí saldrá en la serie y dará vida a una pole dancer en un club que, por lo que se intuye, será importante dentro de la trama. En la escena la vemos con un collarín decorado y bailando sobre la barra agarrada de un tubo, en una escena breve pero superefectiva. Este tráiler aún no revela cuándo aparecerá ni si será un cameo o un personaje recurrente; tendremos que esperar a la serie para saberlo.

Si todo sale bien, podríamos estar viendo la tercera temporada de Euphoria en abril de 2026 en HBO y HBO Max.

