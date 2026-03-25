¡Primer tráiler de la serie de Harry Potter sorprende a fans y revela su nuevo enfoque

Por fin llegó el momento que tanto estábamos esperando. El primer tráiler de la serie de Harry Potter en HBO Max nos ha puesto la piel de gallina. Estas primeras imágenes dejan claro que nos espera un regreso glorioso para la icónica historia basada en el universo creado por J.K. Rowling. Estas primeras imágenes se publicaron este 25 de marzo de 2026 y nos muestran a personajes clave y momentos mágicos que no vimos en las películas, pero sí en los libros.

Mira aquí el primer tráiler de la serie de Harry Potter y la Piedra filosofal

Desde el primer segundo, el tráiler deja en claro que esta nueva adaptación profundiza aún más en la historia de Harry Potter y el mundo mágico. HBO llevará a la pantalla momentos clave que pudimos disfrutar en los libros, pero que por cuestiones de tiempo nunca llegaron al cine. El tráiler inicia con la difícil vida que lleva el joven mago antes de saber que él pertenece al mundo mágico, la escuela de muggles, los abusos de su primo y los malos tratos de su tía Petunia.

El elenco mágico detrás de la nueva adpatación

Muchos fans cuestionaron durante mucho tiempo la selección actoral para los personajes y el tráiler demuestra que el casting no podría ser mejor. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, junto al resto del reparto, demuestran el enorme corazón y amor que pusieron en cada uno de sus personajes, logrando cautivar a los fans de la saga. Entre los adultos destacan figuras como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, aportando experiencia y profundidad al nuevo reparto.

Cómo luce la nueva serie de Harry Potter

Aunque la estética es muy similar a la que ya conocemos de las primeras películas de la franquicia, al expandir el universo dentro de la serie, nos permite explorar tanto narrativa como visualmente diferentes escenarios. El mundo muggle, los campeonatos de Quidditch y los salones de clase de Hogwarts, entre otros escenarios, llenan de nostalgia a los fanáticos y atraen tanto a nuevos como viejos espectadores.