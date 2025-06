Summer Game Fest 2025: Estos son todos los anuncios que hubo

Desde el regreso al survival horror con “Resident Evil 9: Requiem” hasta el debut de nuevas IPs como “Stranger than Heaven”, el Summer Game Fest 2025 ofreció un vistazo al futuro del gaming. Además, títulos como “Sonic Racing: CrossWorlds” y “Atomic Heart 2" que prometen revolucionar sus respectivos géneros.

Si te perdiste la transmisión en vivo o simplemente quieres repasar los momentos más destacados, aquí te presentamos un resumen completo con todos los tráilers y anuncios que marcaron el Summer Game Fest 2025. ¡Prepárate para descubrir las novedades que definirán el panorama de los videojuegos en los próximos meses!

Resident Evil 9: Requiem, el título que lideró el evento

Iniciaremos con el final, uno de los momentos más emocionantes para todos los que estuvieron presentes en el live del Summer Game Fest, pues Capcom sorprendió al cerrar el evento con el anuncio de “Resident Evil 9: Requiem”, título que nos transportará de vuelta a una Raccoon City postapocalíptica, donde la agente Grace Ashcroft se enfrenta a horrores indescriptibles. Con un enfoque renovado en el survival horror y gráficos de última generación, el juego promete ser una experiencia inolvidable para los fans de la saga.

¿Cuándo saldrá Resident Evil 9: Requiem? No falta mucho pero tampoco falta poco, pues su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026 en PS5, Xbox Series X|S y PC.

Te puede interesar: Todos los anuncios que hubo en el State of Play 2025.

Las noticias más destacables del Summer Game Fest 2025

Desde un juego de Game of Thrones hasta un avance de Death Stranding 2, estos fueron los anuncios más destacados de este evento:



Stranger than Heaven : Ryu Ga Gotoku Studio, conocidos por la saga Yakuza, presentó este juego ambientado en el Japón de 1943. Aunque sin fecha de lanzamiento confirmada, su estética y narrativa prometen una experiencia única.

: Ryu Ga Gotoku Studio, conocidos por la saga Yakuza, presentó este juego ambientado en el Japón de 1943. Aunque sin fecha de lanzamiento confirmada, su estética y narrativa prometen una experiencia única. Sonic Racing : CrossWorlds : SEGA anunció este título de carreras que incluirá personajes invitados como Ichiban Kasuga, Joker y Hatsune Miku. Con juego cruzado entre plataformas, estará disponible el 25 de septiembre de 2025.

: : SEGA anunció este título de carreras que incluirá personajes invitados como Ichiban Kasuga, Joker y Hatsune Miku. Con juego cruzado entre plataformas, estará disponible el 25 de septiembre de 2025. Atomic Heart 2 : La secuela del aclamado shooter fue revelada con un tráiler impresionante, mostrando mejoras gráficas y nuevas mecánicas de juego.

: La secuela del aclamado shooter fue revelada con un tráiler impresionante, mostrando mejoras gráficas y nuevas mecánicas de juego. Mortal Shell II : Los fans de los Soulslike celebraron el anuncio de esta secuela, que promete desafíos aún más intensos y una expansión del universo original.

: Los fans de los Soulslike celebraron el anuncio de esta secuela, que promete desafíos aún más intensos y una expansión del universo original. LEGO Voyagers : Una colaboración entre LEGO y Annapurna Interactive que ofrece una aventura cooperativa con un estilo visual encantador.

: Una colaboración entre LEGO y Annapurna Interactive que ofrece una aventura cooperativa con un estilo visual encantador. Death Stranding 2 : On the Beach: Hideo Kojima presentó un nuevo avance de su esperada secuela, dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

: On the Beach: Hideo Kojima presentó un nuevo avance de su esperada secuela, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Wu-Tang: Rise of the Deceiver : Un RPG cooperativo que combina acción y música, basado en el icónico grupo de hip-hop.

: Un RPG cooperativo que combina acción y música, basado en el icónico grupo de hip-hop. Game of Thrones: War for Westeros: Un nuevo título ambientado en el universo de George R.R. Martin, que promete batallas épicas y decisiones estratégicas.

Además de esto, se presentaron otros títulos como “Onimusha: Way of the Sword”, “Dying Light: The Beast”, “Marvel Cosmic Invasion” y “Mafia: The Old Country”, entre muchos otros, consolidando al Summer Game Fest como el epicentro de las novedades en la industria del gaming, razón por la cual todos estaban más que emocionados por todos los anuncios que se darían este 6 de junio.