Bad Bunny celebra 10 años de carrera en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: “Cada logro de Bad Bunny es un logro de todos los latinos que lo apoyan”

A escasos días de la próxima presentación de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, el artista ofreció una conferencia de prensa sobre lo que será este acto histórico, donde se dejaron ver algunos detalles de lo que podremos esperar este domingo, y además estuvo acompañado por Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones quienes serán los artistas encargados de iniciar con la música previo al partido.

En la antesala de esta conferencia, contamos con tres intérpretes del lenguaje de señas quienes nos dieron una pequeña muestra de lo que representa para un artista latino presentarse en el espectáculo deportivo más visto en Estados Unidos y lo que impactará en la cultura de Puerto Rico.

¿Qué fue lo que dijo Bad Bunny respecto a su Show de Medio Tiempo?

Algo de lo que llamó la atención de la llegada de Bad Bunny a la conferencia fue su tema de entrada fue ‘CHAMBEA’, lo que en seguida despertó la emoción de todos los presentes, aunque en seguida despertó las sospechas sobre lo que podría ser su presentación: Una mezcla de sus 10 años de carrera.

En cuanto Benito entró a la sala de prensa, despertó el furor de todos los presentes, y luciendo un gorro que representa al conejo y gafas oscuras, el artista saludó a todos los asistentes.

Respecto al momento que vive dentro de su carrera profesional detalló que no sabe cómo se siente tras su próxima presentación, destacando también la importancia de su gira actual 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

Habló brevemente sobre los grammys que ganó el domingo pasado, donde detalló estar "agradecido feliz, tratando de procesar un día a la vez, solamente viviendo" y reveló uno de sus secretos con los que se preparó para este Show de Medio Tiempo.

"Trató de llevarlo con calma, trabajar, tomar café, no sobreprensar y descansar".

Aunque Benito sabe que es mucha responsabilidad, también ha tratado de divertirse y enfocarse en disfrutar el momento y no presionarse por esos 30 minutos.

Por otro lado, reveló que no es bueno para los deportes, aunque los ama y disfruta verlos, siendo el box, el baseball y el basquetbol los que más ha visto pues están dentro de la cultura de Puerto Rico y que le ha tomado el gusto al futbol americano.

Show de Medio Tiempo del Super Bowl, un escenario que celebran 10 años de carrera

Parte del equipo encargado, hicieron video con un recuento de su carrera desde sus inicios a través de un video que recopiló todos los momentos de su carrera en la última década y el cómo fue su ascenso global, "cada logro de Bad Bunny es un logro de todos los latinos que lo apoyan”.

Compartió una de las cosas que más disfruta de hacer música, que es conectar con las personas, conectar consigo mismo, con la cultura y dejarse ser a través de lo que vive, tal como ha sido en cada uno de sus discos, asegurando que nunca ha buscado nada en especial, "cuando la gente conecta conmigo es el mejor sentimiento".

Además, Bad Bunny destacó el amor y el poder de la comunidad latina al rededor del mundo, a quienes ha dedicado todo su trabajo, siendo un ejemplo de resiliencia y gusto por crear.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue cuando se le preguntó sobre la persona que lo apoyó antes de ser lo que hoy en día es y habló sobre su madre, quien es la persona que le ha ayudado a ser una buena persona y que lo ha seguido en cada decisión, momento y parte de su carrera.

¿Qué esperar del Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Aunque el artista se limitó sobre lo que será este próximo Show de Medio Tiempo, hubieron algunos detalles que dejaron ver lo que podría ser esta esperada e histórica presentación, pues desde su llegada a la sala comenzaron a involuntariamente hacer un repaso sobre su discografía, e incluso se habló sobre su álbum 'Un Verano Sin Ti' de 2022.

Todo apunta a que Benito podría celebrar entre baile y diversión una década de éxito en uno de los escenarios más cotizados, donde repasaría las canciones que lo ayudaron a estar donde hoy está, e incluso podría contar con grandes invitados latinos, por lo que solo queda esperar a este próximo domingo 08 de febrero, donde a través de Azteca 7 podrás seguir la mejor cobertura del Super Bowl en punto de las 5:00 pm.