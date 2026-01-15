Super Bowl 2026: Estos son los 7 Shows de Medio Tiempo más POLÉMICOS de todos los tiempos

Estamos a menos de un mes de uno de los eventos deportivos más esperados de todo el año, así es, nos referimos al Super Bowl , mismo que vivirá su edición número LX este 2026, pero si hay algo que ciertamente emociona un poco más a quienes no son tan fanáticos del fútbol americano, es el Show de Medio Tiempo.

Como seguramente ya sabrás, este año, el evento estará a cargo de Bad Bunny, donde a semanas de este suceso, ya se espera un espectáculo tanto picante como polémico, por ello traeremos para ti nuestro top de Shows de Medio Tiempo más polémicos, donde quizá el de Benito se sume en el futuro…

¿Cuáles son los Shows de Medio Tiempo del Super Bowl más polémicos?

"Elvis" - Super Bowl XXIII (1989): Probablemente muchos de nosotros aún no nacíamos cuando se realizó este show y es que es bastante recordado porque contó con la participación de un imitador de Elvis el cuál no fue muy bien recibido, lo que obligó a cambiar la manera en la que se organizan estos espectáculos para siempre.



Prince - Super Bowl XLI (2007): Aunque hoy en día es recordado como una presentación legendaria, este causó bastante polémica en su tiempo cuando el artista interpretó "Purple Rain" y dejó caer lluvia artificial, además de que a su fondo se presentaron unas siluetas un tanto sugestivas.



Madonna - Super Bowl XLVI (2012): Si bien, la reina del pop se lució con semejante presentación, esta tuvo muchos invitados del momento como LMFAO, Nicki Minaj, CeeLo Green y M.I.A. siendo esta última quien hizo una seña obscena con su dedo medio generando un caos dentro de los televidentes.



The Weeknd - Super Bowl LV (2021): En plena pandemia de Covid, este era uno de los shows más esperados del público, tanto por el gran momento que vivía The Weeknd y por lo que era poco a poco volver a los eventos deportivos, aunque todo quedó en una confusión luego de que fuéramos testigos de su puesta artística y conceptual que a día de hoy no logra convencer mucho.



Beyoncé - Super Bowl 50 (2016): La presentación de "Formation" durante el Super Bowl 50 generó un gran debate político, mismo que fue señalado como portador de un mensaje "antipolicial", aunque otro gran sector lo consideró cargado de un mensaje empoderado.



Shakira y Jennifer Lopez - Super Bowl LIV (2020): El último que estuvo a cargo de artistas latinas, donde diversos sectores lo consideraron sexualizado, gran parte del mundo destacó la aportación de la cultura latina y con un gran mensaje político pues JLo usó una jaula y referencias a la política migratoria de Estados Unidos, donde además tuvieron de invitados a Bad Bunny y J Balvin.



El último que estuvo a cargo de artistas latinas, donde diversos sectores lo consideraron sexualizado, gran parte del mundo destacó la aportación de la cultura latina y con un gran mensaje político pues JLo usó una jaula y referencias a la política migratoria de Estados Unidos, donde además tuvieron de invitados a Bad Bunny y J Balvin. Janet Jackson y Justin Timberlake - Super Bowl XXXVIII (2004): Han pasado más de 20 años desde el Show que cambió la manera en la que vemos la televisión pues cerca de finalizar su presentación el pecho de Janet Jackson quedó totalmente expuesto en televisión mundial luego de un paso de Justin.

¿Cuándo será el Super Bowl de 2025 y dónde verlo?

El partido más esperado del futbol americano de la NFL será el próximo domingo 8 de febrero en punto de las 5:30 de la tarde y Azteca 7 te traerá la mejor cobertura del emparrillado y del Show de Medio Tiempo de un evento que promete ser de los mejores de todos los tiempos, así que recuerda que puedes seguirlo a través de la señal de Canal 7, en nuestro Sitio Web Oficial e incluso a través de nuestra app TVAztecaEnVivo.