Así se llama el corte actual de Bad Bunny y cómo pedirlo a tu barbero antes del Super Bowl 2026

Si una persona está de moda en la actualidad, ese es en definitiva Bad Bunny. Últimamente, todo gira en torno a esta celebridad porque su estilo ha comenzado a convertirse en tendencia. Si quieres lucir como él, puedes tener su mismo corte de pelo que ha estado luciendo especialmente en la era del DTMF World Tour y ahora rumbo al Super Bowl 2026. Este tiene un nombre, técnica específica y un estilo que puedes pedir en cualquier barbería sin confundirlo con cualquier otro look.

¿Cómo se llama el corte de Bad Bunny?

El corte que Bad Bunny ha estado usando recientemente se conoce popularmente como “Textured Crop con Fade bajo”. No es un término oficial dentro del mundo del estilismo tradicional, pero es con el nombre con el que lo han identificado tanto barberos como estilistas y fans, por su mezcla de:



Textura en la parte superior

en la parte superior Fade muy bajo en los costados

en los costados Líneas limpias y definidas alrededor de la nuca y las patillas

Usar este estilo definitivamente te traerá muchas ventajas, pues te dará un aire moderno, ligeramente edgy y muy versátil, pues puede verse elegante o urbano dependiendo de la forma como lo peines.

Cómo pedir este corte en tu salón (paso a paso)

Si ya te gustó la idea de tener el pelo como Benito, aquí te dejamos la forma exacta en la que le puedes pedir el look a tu barbero:

1. Pide sin miedo un Textured Crop similar al corte de Bad Bunny.

“Textured Crop” indica que quieres capas con movimiento y textura arriba, no un top que parezca superplano o liso.

2. Fade bajo (low fade) en los costados

Al especificar esto, le estás pidiendo que te haga un desvanecido, el cual debe comenzar muy cerca de las orejas y la nuca, pero no debe llegar tan alto como un mid o high fade.

3. Deja la parte superior con textura, peinada hacia adelante o ligeramente desordenada.

Este punto es clave. El efecto lo logrará haciéndote el corte superior con tijera y te será fácil peinarlo con pomada mate o cera ligera.

4. Quiero líneas definidas alrededor de la nuca y las patillas.

Esto te ayudará a mantener el corte limpio y bien definido incluso mientras crece.

Recuerda que no está de más llevar una foto para que la explicación quede clara y el barbero sepa exactamente lo que te gusta. Tampoco olvides que gran parte del éxito del corte es cómo lo peinas, por lo que te recomendamos usar una cera o pomada de acabado mate y recortar cada 3–5 semanas para mantener el fade nítido.

