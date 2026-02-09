Esta fue la MILLONARIA cantidad de dinero que perdió el rapero Drake en el Super Bowl por apuesta

Este domingo 08 de febrero se llevó a cabo una edición más del Super Bowl, partido de fútbol americano que paraliza a millones de personas, pues además de ser el encuentro más esperado de la temporada, se adorna con un gran espectáculo de Medio Tiempo, el cuál este 2026 estuvo a cargo de el puertorriqueño Bad Bunny.

Uno de los detalles más llamativos del día es que el rapero Drake volvió a perder… Esta vez no estuvo Kendrick Lamar en el escenario para rapear sobre él, pero sí tuvo que despedirse de una gran cantidad de dinero luego de que el canadiense le apostara a los Patriots, quienes fueron muy superados por los Seahawks.

¿Cuánto dinero perdió Drake en el Super Bowl?

Como si no hubiera tenido suficiente con el beef público de Kendrick Lamar en el Super Bowl pasado, el rapero Drake tampoco olvidará la edición de este 2026, pues se presume que habría perdido un millón de dólares en Bitcoin debido a que este le habría apostado a los Patriots, quienes cayeron 29 - 13 ante los Seahawks en lo que fue un partido muy por debajo de las expectativas.

Fue a través de sus redes sociales que el rapero compartió su apuesta con la siguiente descripción: “Apuesta contra mí si te atreves 😂😂😂”, lo cuál hizo feliz a muchos de sus seguidores, pues en repetidas ocasiones han ido en contra de este porque se ha hecho fama de “perder apuestas”.

¿Por qué no estuvo Drake en el Super Bowl?

Aunque se llegó a rumorar que el rapero canadiense acompañaría a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, finalmente una fuente cercana a este explicó que había rechazado la invitación para no quitar foco a Benito, esto tras la polémica presentación de Kendrick Lamar del año pasado.

De acuerdo con el medio “The Sun”, la fuente habría dicho lo siguiente:

"Drake dijo “no” porque quiere que todos se concentren en su hermano Benito. Quiere que Bad Bunny disfrute el momento, que haga lo suyo y que su momento no esté rodeado de ruido sobre ningún tipo de venganza contra Kendrick". "Quiere que su amigo brille y que rinda homenaje al mundo latino a su manera, sin que Drake sea el centro de atención".