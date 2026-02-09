“Nunca dejé de creer en mí”: Esto es lo que no viste del histórico Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Este domingo acabamos de presenciar historia pura, pues Bad Bunny se estuvo presentando en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl en un espectáculo cargado de conciencia social, simbolismo y un mensaje de unión y fiesta latina.

Apenas sonaban los primeros guitarrazos de “Tití Me Preguntó” cuando comenzamos a ver la puesta en escena del gran Show de Medio Tiempo de Bad Bunny cuando se mostraba en la escenografía la representación de la gente puertorriqueña trabajando en los campos con la indumentaria típica de “la isla” .

Durante su recorrido por estos campos pudimos ver comerciantes típicos de Puerto Rico, como vendedores de coco, adultos mayores jugando dominó, actividad que Benito ha mencionado que disfruta hacer con su abuela, una manicurista.

Un elemento que pasó desapercibido fue las mujeres que se encontraban en la construcción, como si el futuro estuviera siendo hecho por ellas; aunque los comerciantes seguían ganando terreno, como el puesto de piraguas (un helado típico de Puerto Rico).

Además vimos grandes referencias como el puesto de tacos con el nombre "Villa's", como referencia a Pancho Villa o los boxeadores, con lo que rindió un homenaje a México, poco antes de llegar a uno de los momentos más simbólicos, Benito comprando un anillo a un vendedor de plata para después regalarlo a alguien más y que este le propusiera matrimonio a su novia.

La presencia de La Casita de Bad Bunny en Estados Unidos: La única de esta gira

Al ritmo de “YO PERREO SOLA” y “SAFAERA” subió a lo más alto del icónico espacio conocido como “La Casita”, donde en el peak del estribillo de la canción, el artista se autocensuró.

De manera simbólica el techo se rompe por lo que tuvo que salir de “La Casita”, con referencias y samples de “Pa' Que Retozen” de Tego Calderón y “La Gasolina” de Daddy Yankee y aunque vimos a lo lejos a “Concho”, pronto comenzó a sonar “Mónaco”, donde invitó a todos a ir por sus sueños con la siguiente frase: “Nunca dejé de creer en mí”.

Lady Gaga se une al Show de Bad Bunny

Una vez cortada "Mónaco", pudimos ver a la pareja antes mostrada que se había comprometido contraer matrimonio y de fondo apareció Lady Gaga para cantar en versión salsa su éxito "Die With a Smile", para posteriormente bailar junto a Benito mientras sonada "BAILE INoVIDABLE", en lo que fue la celebración de boda de la pareja que dio un ambiente familiar y de mucho amor.

La canción que siguió fue "NUEVAYoL", con la que mostró una breve representación de las calles de aquella ciudad donde los latinos también han hecho una gran comunidad, la cuál se adornó de locales como una barbería, un bar y una marqueta en una fiesta llena de diversidad y emoción.

Bad Bunny, la voz de los latinos en Estados Unidos y el mundo