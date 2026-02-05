Se filtran primeras imágenes del show de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026

Un video grabado por un fan en las inmediaciones del Levi’s Stadium habría revelado parte del ensayo del espectáculo de Bad Bunny para el Medio Tiempo del Super Bowl 2026. Algunos fans en redes sociales afirmaron que lograron identificar la canción que se alcanza a escuchar y todo indica que canciones como Baile Inolvidable y posiblemente una versión salsa de Callaíta podrían formar parte del show. Hay que tomar en cuenta que, por ahora, todo son meras especulaciones de lo que los usuarios aseguran escuchar en los clips y que, por el momento, no hay confirmación oficial.

¿Qué muestran las imágenes filtradas del show?

Los clips fueron difundidos en TikTok y otras redes, muestran el estadio mientras se escucha música proveniente del interior. También se han difundido otros que muestran ensayos de pirotecnia, la cual se piensa será usada para el show del medio tiempo del Conejo Malo. Los videos se volvieron virales luego de que los fans aseguraran escuchar fragmentos musicales de canciones exitosas del cantante. Algunos incluso se atreven a asegurar que el sonido corresponde a una versión especial preparada para televisión.

Posibles canciones e invitados sorpresa de Bad Bunny al Super Bowl 2026

Tras la filtración, comenzaron las especulaciones sobre el repertorio del artista y, aunque muchos tienen su propia versión de lo que alcanzan a distinguir, hay dos canciones que son las favoritas: Baile inolvidable y Callaíta. Esto ha provocado que los fans comiencen a teorizar sobre los posibles invitados especiales y la posible recreación de elementos icónicos de sus conciertos recientes, aunque por ahora todo es mera especulación.

Un momento clave para la música latina

Aunque muchos señalan que Bad Bunny ya se había presentado en el show del medio tiempo en 2020 para desmerecer su participación en el Super Bowl 2026, no es lo mismo. Esto se debe a que esta sería su primera presentación en solitario, logrando un hito histórico para la música latina dentro del evento deportivo, pues es la primera vez que será hecho por un artista que canta 100 % en español.