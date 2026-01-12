Los mejores halftime shows en la historia del Super Bowl

Poco a poco se acerca el Super Bowl y con este, uno de los shows de medio tiempo más polémicos de la historia. Si esto te pone a pensar cuáles han sido los mejores halftime shows del Super Bowl, la realidad es que es difícil definirlo. Sin embargo, esto no significa que no haya actuaciones que marcaron un antes y un después en la historia del evento deportivo más visto del mundo. El show de medio tiempo pasó de ser un simple intermedio musical a convertirse en un evento cultural global, capaz de redefinir carreras, romper récords y generar conversación durante años y años.

Estos son los mejores Halftime Shows del Super Bowl

Aquí repasamos los mejores halftime shows del Super Bowl, no solo por ratings, sino por impacto, narrativa y legado.

Michael Jackson (1993): el momento que lo cambió todo

Antes de 1993, el halftime era un evento casi irrelevante. Obviamente, todo eso cambió para siempre cuando Michael Jackson apareció inmóvil durante largos segundos… y el mundo entero miró y esperó. De repente, su actuación convirtió el medio tiempo en un espectáculo imperdible y sentó las bases del formato moderno. No solo en la música, sino en uno de los espectáculos más esperados del año, Michael Jackson es un ícono que ha transformado la historia.

Prince (2007): lluvia, guitarra y perfección

Para millones de fanáticos, este es considerado el mejor halftime show de la historia. Y es que todos recuerdan ese emblemático momento en el que Prince tocó Purple Rain bajo la lluvia, convirtiéndose así en un momento irrepetible. No hubo exceso de pirotecnia ni invitados sorpresa: solo talento puro. El artista dio una clase magistral de cómo dominar un escenario gigantesco.

U2 (2002): música con mensaje

Tras los atentados del 11 de septiembre, U2 ofreció un show sobrio y emotivo. Los nombres de las víctimas proyectados mientras sonaba Where the Streets Have No Name demostraron que el halftime también puede ser un espacio que va más allá del espectáculo, un momento lleno de memoria, respeto y catarsis colectiva.

Beyoncé (2013): control total del escenario

Beyoncé no necesitó invitados (aunque Destiny’s Child apareció) para demostrar por qué es una de las artistas más completas de la historia. Ella cautivó a todos con su voz impecable, coreografías precisas y presencia absoluta. Un show que redefinió el estándar moderno.

Shakira & Jennifer Lopez (2020): orgullo latino global

Por primera vez en la historia del Super Bowl, la cultura latina fue el centro del espectáculo con Shakira y Jennifer Lopez. Más que un concierto, fue una declaración cultural que conectó con audiencias históricamente subrepresentadas. Sin duda, uno de los eventos más coloridos y llenos de ritmo.

Dr. Dre y el hip-hop toma el poder (2022)

Otro de los shows de medio tiempo que logró convertirse en todo un evento cultural fue el que dieron Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Este halftime se convirtió en un impresionante homenaje al hip-hop. Histórico, político y generacional.

La gran pregunta es… ¿Cuál fue el mejor?

La respuesta es bastante complicada, pues depende de la generación a la que pertenezcas, tus gustos musicales y los valores que priorices: impacto histórico, emoción, perfección técnica o representación cultural. Pero hay algo que es indiscutible: el halftime show del Super Bowl ya no es solo música, es cultura pop en su máxima expresión.

