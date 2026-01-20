Los shows de medio tiempo del Super Bowl MÁS vistos de la historia

Se acerca el Super Bowl 2026 y con este, uno de los momentos más esperados del evento: el show de Medio tiempo.Mucho se ha hablado de lo que se podrá ver en el show de Bad Bunny, lo que nos espera y si será el más visto o el menos visto. Mientras esperamos y averiguamos, nos dimos a la tarea de buscar cuáles han sido los shows de medio tiempo más vistos del Super Bowl, ya sea por un momento histórico, una polémica que explotó el internet o porque un artista ya era un fenómeno global. Y aunque la NFL mide la audiencia del Super Bowl completo, el halftime show se ha ganado su propia competencia de números.

¿El “más visto” en el halftime show?

Primero hay que tomar en cuenta que hay dos maneras de medir “lo más visto”:



Audiencia en TV en Estados Unidos (la cifra más oficial, porque sale de mediciones tipo Nielsen). Impacto global en redes (YouTube, TikTok, X, Instagram), que hoy pesa muchísimo aunque no sea “rating” puro.

En general, cuando hablamos de los récords históricos, suelen venir del primer punto; sin embargo, con el crecimiento de las redes sociales y otros medios de reproducción, el segundo ayuda a definir quién convierte un show en leyenda digital.

Los medio tiempo más vistos del Super Bowl (los que hicieron historia)

A continuación te presentamos algunos de los shows que más se han mencionado como los más vistos o con mayor impacto en audiencia, porque coincidieron con picos de rating brutales:



Michael Jackson (1993) : el show que “cambió las reglas” y convirtió el medio tiempo en lo que conocemos hoy en día, en un espectáculo a nivel mundial.

: el show que “cambió las reglas” y convirtió el medio tiempo en lo que conocemos hoy en día, en un espectáculo a nivel mundial. Janet Jackson & Justin Timberlake (2004) : Gracias a que fue uno de los más polémicos por el morbo, se volvió uno de los más recordados.

: Gracias a que fue uno de los más polémicos por el morbo, se volvió uno de los más recordados. Prince (2007) : muchos lo consideran el mejor show en cuanto a calidad se refiere, y su presentación bajo la lluvia lo hizo eterno.

: muchos lo consideran el mejor show en cuanto a calidad se refiere, y su presentación bajo la lluvia lo hizo eterno. Katy Perry (2015) : no fue de los mejores, pero sí de los más esperados. El show se lo robó el icónico tiburón.

: no fue de los mejores, pero sí de los más esperados. El show se lo robó el icónico tiburón. Lady Gaga (2017) : fue un momento perfecto de performance + acrobacias + show de estadio.

: fue un momento perfecto de performance + acrobacias + show de estadio. Shakira & JLo (2020) : un evento que llevó toda la fuerza latina a nivel global, con conversación masiva en redes durante días.

: un evento que llevó toda la fuerza latina a nivel global, con conversación masiva en redes durante días. Rihanna (2023): Se volvió un éxito por el increíble performance y por aprovechar el momento para revelar su embarazo.

¿Por qué los medios tiempos más vistos casi siempre se vuelven virales?

Primero hay que considerar que el Super Bowl es un evento masivo que cuenta con más de 100 millones de televidentes al mismo tiempo. Además, la organización tiene muy presente a los hots del momento, por lo que puedes contar con que millones estarán a la expectativa del show. Por último, la gente habla mucho en redes sociales, ya sea con memes, compartiendo opiniones y el video original del momento, por lo que es muy probable que todo el mundo se una a la conversación para no quedar fuera.

¿Estás listo para el show de medio tiempo de Bad Bunny?

