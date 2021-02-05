¿Maluma o Rosalía? ¿Qué sorpresas habrá en el medio tiempo del Super Bowl?

The Weeknd está listo para celebrar el medio tiempo del Super Bowl LV, y estamos seguros de que habrá grandes sorpresas durante su actuación, y como ya es costumbre, a medida que se acerca el gran día, los fanáticos y aficionados de la NFL se encuentran a la expectativa de lo que ocurrirá.



Aquí te contamos algunos de los detalles que se saben sobre el show de medio tiempo, y algunos de los rumores y especulaciones que se han desatado en la antesala a la gran fiesta de la NFL.



Entre algunos de los artistas que podrían estar durante este medio tiempo, han sonado los nombres de Rosalía, Ariana Grande, Maluma, e incluso Daft Punk, ya que, son algunos de los intérpretes que han realizado colaboraciones musicales importantes con The Weeknd.

Sin embargo, el polémico cantante ha mantenido total hermetismo sobre los artistas que lo acompañarán en el escenario, aunque prometió que su presentación será algo digno de recordar, ya que, será algo nunca antes visto.



Las actuaciones de The Weeknd han destacado siempre por su espectacularidad, ya que, no sólo ofrece su privilegiada voz a los espectadores, sino que, además, hace gala de su show con grandes cantidades de pirotecnia.

Con la idea de lo espectacular que podría ser el show del medio tiempo, el propio The Weeknd pondrá 7 millones de dólares de su propia bolsa, y hasta ahora se sabe que su actuación busca ser toda una experiencia.



Serán 15 minutos los que durará el espectáculo que acaparará las miradas de millones de espectadores que sintonizarán la gran final del fútbol americano, así como los 22 mil asistentes al estadio Raymond James.



Además, como parte de su reciente producción discográfica “After Hours”, ha lucido diversas transformaciones en su rostro, pasando de lucir manos y rostro vendado, hasta la modificación de sus rasgos faciales, dejando a todos atónitos.



Si quieres saber la razón por la que The Weeknd modificó su rostro, da clic aquí.



El exitoso cantante canadiense no dejará de sorprender en su actuación durante el show de medio tiempo, en donde seguramente bailaremos al ritmo de temas como “Blinding Lights”, “Starboy”, “Save Your Tears”, y más.

El domingo 7 de febrero, The Weeknd se unirá a la lista de los exitosos cantantes que han hecho historia en el medio tiempo del Super Bowl, entre los que se destacan intérpretes como Beyoncé, Madonna, Bruno Mars, Jennifer Lopez y Shakira, Coldplay, Michael Jackson, Prince, por mencionar algunas de las leyendas que se han presentado en este escenario.

Acompaña a The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl LV, y vive #LaLeyDelMásFuerte por la pantalla de Azteca 7, este domingo 7 de febrero a las 5 p.m.

