OFICIAL: System Of a Down regresará a México junto con IDLES en un concierto IMPERDIBLE

Este martes 09 de diciembre se confirmó el regreso para este 2026 de una de las bandas de heavy metal más destacadas de todos los tiempos, pues System Of a Down estará llegando a la Ciudad de México en lo que se espera que sea una de las mejores noches del año.

Este anuncio llegó días después de que la banda californiana anunciara su gira por Reino Unido, siendo México el único país que formará parte de esta serie de conciertos (o al menos de momento), por lo que te contaremos todo lo que debes de saber de este gran concierto.

¿Cuándo será el concierto de System Of a Down en México este 2026?

La banda liderada por Serj Tankian estará dando un concierto imperdible este próximo 27 de mayo del siguiente año en el Estadio GNP de la Ciudad de México y por si fuera poco, la banda de post punk británica IDLES estarán abriendo la noche.

S.O.A.D. estará regresando a la CDMX tras más de 7 años de haberse presentado por última vez, por lo que este regreso estará cargado de mucha energía de los fans de esta banda que ha marcado toda una generación con su sonido y letras potentes, como "Chop Suey!", "Toxicity", "B.Y.O.B.", "Lonely Day", "Hypnotize", entre otras.

¿Cuándo es la preventa del concierto de System Of a Down?

A través de sus redes sociales la banda confirmó que la preventa de este concierto será el próximo lunes 15 de diciembre a las 10 am y la venta general será el martes 16 a partir de las 12 pm, por lo que no debes pensarla dos veces.

System Of a Down se ha convertido en una de las bandas de culto, quienes desde finales de la década de los 90’s redefinieron el sonido del heavy metal, donde además de innovar con sus estilos, la banda conformada por el vocalista Serj Tankian, el guitarrista Daron Malakian, el bajista Shavo Odadjian y el baterista John Dolmayan impactaron con sus mensajes de protesta.