TikTok Awards México 2026: EN VIVO, descubre quiénes se convierten en los ganadores y no te pierdas las presentaciones de Julieta Venegas y El Bogueto

Sigue la transmisión minuto a minuto de los TikTok Awards México 2026 con todos los ganadores y las presentaciones en vivo de grandes artistas como Julieta Venegas y Yeri Mua.

Escrito por:  Yulissa Jacinto

El tiempo de votar en los TikTok Awards México 2026 ya terminó y es hora de que conozcamos a todos los ganadores. Sigue con nosotros el minuto a minuto de estos premios para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real.

Fecha, hora y dónde ver los TikTok Awards 2026

  • Fecha: Jueves 29 enero 2026
  • Hora: 7: 00 pm
  • Dónde ver: En la cuenta oficial de TikTok

Lista de nominados a los TikTok Awards 2026

1.- Revelación del año

Azul Raya

Axel Armijo

Mamá Mecanic

Paris Hurtado

Pulpo Oculto

2.- TikTok Inspira
Ale Castellanos
Bastian Delfin
Brandon Bryler
El Arturito
Valeria Villalobos

3.- Aprende en TikTok
Aleida Argueta
El Inge Damián
Ingesaurio
Isa Marcial
Moris Dieck

4.-Master del entretenimiento

Andrés Navy
Aranna Geek
Carlos Camacho
Cinedev Devi Crespo

5.- MVP del deporte
Benja Annun
Charlie Carrillo
Del bosque F1
Gerynna Sotelo
GusBol

6.- Canción del año
La cuadrada (Belinda, Toto Double P)
Weeknd (Bohemio)
Gatito (El Malilla)
La Plena (Westcol, Ovy On The Drums, Beéle)
Avión Privado (Yeri Mua, El Malilla)

7.-Artista del año
Alan Arrieta
Carla Morrison
El Bogueto
Elena Rose
Latin Mafia

8.- TikTok del año
Braulio Rod
Caín Guzmán
Gabo gabb
Nena mounstro
Pongámoslo a Prueba

9.- Creador del año
Jair Herrera
Emma
Joe (Bambi)
Stephany Leal
Aldo Arturo

10.- Creador TikTok LIVE del Año
Insano_H1
Kiba
Nataly AG
Soy Gabriel Beato
Sr Pulcera

11.- Creador TikTok LIVE Música del Año
Anyelique Solorio
Fatima Jaime Cejitas
Judá
Takya
Toni U

¿Dónde son los TikTok Awards 2026?

La quinta edición de los TikToks Awards se llevará a cabo en la Ciudad de México. Contará con la presencia de diversos influencers y creadores de contenido, mismos que hacen videos de humor, moda, estilo de vida, comida, videojuegos, entretenimiento, entre muchas otras áreas.

