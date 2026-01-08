TRISTE NOTICIA sacude a los fans de Solo Leveling: anuncian pausa indefinida por este motivo

A través de redes sociales se ha dado la triste noticia de que la publicación de Solo Leveling : Ragnarok será pausada de manera indefinida, noticia que acaba de destruir miles de corazones de todos los fanáticos que estaban siguiendo esta continuación de Solo Leveling. ¿Pero a qué se debe? El ilustrador principal del manhwa, JIN, tiene que entrar al servicio militar obligatorio de Corea del Sur, motivo por el cual la publicación de 'Ragnarok' se verá detenida.

¿Hay una fecha aproximada del regreso de hiatus de Solo Leveling: Ragnarok? No, hasta el momento no se ha anunciado ninguna fecha tentativa en la que tendríamos nuevas entregas del manhwa, recordemos que el servicio militar en Corea del Sur puede durar de entre 18 y 24 meses, dependiendo de qué rama es en la que entren.

Sin embargo se anunció que habrá una transición para que el proyecto de Ragnarok continúe, y se espera que la misma no tarde mucho en hacerse, pues ya existe un ilustrador que suplantará el trabajo de JIN, otro aprendiz de DUBU.

¿Quién es JIN, el ilustrador de Solo Leveling Ragnarok?

JIN es el ilustrador principal de Solo Leveling: Ragnarok, uno de los discípulos del fallecido Jang Sung-Rak, mejor conocido como DUBU, el ilustrador surcoreano quien murió en el 2022. JIN trabaja para REDICE Studio, los mismos responsables de las ilustraciones originales de Solo Leveling, y se ha encargado de darle continuación a la historia principal del manhwa.

'Ragnarok' nació como un spin off escrito por Chugong. La obra nació en un sitio web y al ganar suficiente popularidad fue adaptada al formado del manhwa.